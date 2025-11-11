Jesenska idila Sonje Kovač: Malena Bella rastopila srca novom vještinom i preslatkim plesom

Ova objava još je jednom potvrdila da je za Sonju Kovač majčinstvo najvažnija uloga u kojoj neizmjerno uživa

Naša poznata influencerica i glumica, Sonja Kovač, ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom posvećenom jesenskim radostima sa svojom kćerkicom Bellom May. Kroz simpatičnu video kompilaciju, Sonja je otkrila kako njezina mala obitelj provodi ove hladnije dane, ispunjene smijehom, igrom i ljubavlju.

U videu su prikazani brojni dragocjeni trenuci – od Bellinih prvih plesnih pokreta koji su nasmijali sve do suza, preko kreativnih trenutaka crtanja, zajedničkog kuhanja, pa sve do šetnji i igre u parku. "Naša jesen! Puno priče, plesa, crtanja i kuhanja, a kada smo kod izlazaka nismo izbirljivi, volimo i sunce i kišu!", napisala je Sonja. Otkrila je i važnu novost koja im olakšava sezonu prehlada: "A znamo već i nosić puhati pa nam to definitivno olakšava jesen!"

Otkako je u svibnju 2024. postala majka, Sonja s velikim veseljem dijeli detalje iz svog majčinskog života. Njezina kći Bella May, koja sada ima 17 mjeseci, postala je prava zvijezda njezinih društvenih mreža, a pratitelji s oduševljenjem prate svaki njezin korak.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji su bili oduševljeni preslatkom Bellom, a poruke poput "Ljepotica mala slatka", "Ples je sve, slatkica mala" i "Svi su mi vaši trenuci predivni" preplavile su Sonjin profil. Mnogi su se složili da su ovakvi iskreni i topli obiteljski trenuci upravo ono što najviše vole vidjeti.