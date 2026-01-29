403 Forbidden

Bolja ja
MOŽE SE SPRIJEČITI

Dan crvenih haljina - One su preboljele moždani udar i sada upozoravaju svojim pričama

Žena.hr
29. siječnja 2026.
Dan crvenih haljina - One su preboljele moždani udar i sada upozoravaju svojim pričama
Zvonimir Ferina
Brigom o zdravlju i promjenom načina života može se spriječiti čak 80% moždanih udara, a glavni čimbenici rizika na koje možemo utjecati jesu krvni tlak, šećerna bolest, povišene masnoće, pretilost, fizička neaktivnost, pušenje i alkohol

Tatjana, Ivana, Petra, Višnja, Kristina i Đurđa priključile su se javnozdravstvenoj kampanji Dan crvenih haljina i hrabro iskoračile u javnost sa željom da svojim pričama upozore i potaknu žene na brigu o zdravlju jer 80% moždanih udara može se spriječiti.

Možda ne čitamo dovoljno pažljivo tekstove u kojima stručnjaci govore o različitim bolestima, ali gotovo uvijek s pažnjom reagiramo na ispovijesti ljudi koji su se suočili s nekom bolešću i koji iskreno i hrabro govore o svom osobnom iskustvu. Upravo tom mišlju vode se žene koje su preboljele moždani udar i sada upozoravaju druge sudjelovanjem u javnozdravstvenoj akciji Dan crvenih haljina.

Ususret Nacionalnom danu borbe protiv moždanog udara u žena koji se obilježava svake godine prvi petak u veljači - Tajana. Ivana, Petra, Višnja, Kristina i Đurđa odlučile su ispričati svoju priču. Svaka od njih na svoj način doživjela je suočavanje s tom teškom bolešću i njenim posljedicama koje su ponekad vrlo neugodne i složene. No, sve se slažu u jednom – prevencija je najvažnija! Brigom o zdravlju i promjenom načina života može se spriječiti čak 80% moždanih udara, a glavni čimbenici rizika na koje možemo utjecati jesu krvni tlak, šećerna bolest, povišene masnoće, pretilost, fizička neaktivnost, pušenje i alkohol.


Zvonimir Ferina

Različiti simptomi i specifični čimbenici rizika

Većina čimbenika rizika i većina simptoma moždanog udara jednaki su u muškaraca i žena, no postoje razlike koje su iznimno važne, a nedostatak informacija i zanemarivanje tih razlika dovodi do kasnog prepoznavanja i nepravodobnog liječenja. Posljedica je bitno lošiji ishod liječenja.

Kada su simptomi u pitanju muškarci češće imaju samo one klasične, dobro poznate poput slabosti jedne strane tijela i lica, smetnje govora i gubitak vida na jedno oko. U žena se javljaju i atipični simptomi poput iznenadne zbunjenosti ili dezorijentacije, jake glavobolje bez jasnog razloga, mučnina ili povraćanje, umor ili slabost cijelog tijela.

Uz glave čimbenike rizika, žene imaju i neke specifične.

  • Uzimanje kontracepcijskih pilula i hormonske nadomjesne terapije – povećan je rizik moždanog udara u žena koje uzimaju kontracepcijske pilule ili nadomjesnu hormonsku terapiju i puše, imaju visoki krvni tlak, povišen šećer u krvi ili imaju još neki od rizičnih čimbenika.
  • Trudnoća - rizik razvoja moždanog udara povećava se tijekom trudnoće radi prirodnih promjena koje se dešavaju u tijelu žene.
  • Migrena - žene češće boluju od migrene, a migrene mogu povećan rizik razvoja moždanog udara.
  • Fibrilacija atrija - najčešća srčana aritmija u općoj populaciji i učestalija u žena iznad 75 godina života.


Zvonimir Ferina

Edukacije, besplatni preventivni pregledi i revija crvenih haljina

Dan crvenih haljina već osmu godinu zaredom organizira Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, a suorganizatori su Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu.

Ususret Danu crvenih haljina organizirat će se brojne aktivnosti poput stručnih skupova i edukativnih nastupa liječnica. I ove godine će u Zagrebu na Trgu Petra Preradovića za građanstvo biti organizirani besplatni preventivni neurološki pregledi koje će provoditi zdravstveni timovi KBC-a Sestre milosrdnice i KBC-a Zagreb, a održat će se i tradicionalni humanitarni buvljak u suradnji s članicama Lions cluba Meridijan.

Svečano obilježavanje akcije održat će se 6. veljače u auli Sveučilišta u Zagrebu i moći će se uživo pratiti na YouTube kanalu Dan crvenih haljina. Uz voditelje Anu Radišić i Joška Lokasa nastupit će Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege artis, Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Marko Tolja, a zvijezde večeri bit će hrabre žene koje su preživjele moždani udar i koje će na prigodnoj reviji nositi crvene kreacije hrvatskih brendova Lexalex, Matija Vuica, Mateyneira, Duchess, Diana Viljevac i Ivana Jurić design.


Zvonimir Ferina

Prvi petak u veljači #nosicrveno

Crvena haljina je poruka i poziv ženama da osluškuju vlastito tijelo, prepoznaju opasnost i spriječe najgori scenarij. To je podsjetnik da zdravlje nije luksuz, već pravo koje svaka žena mora braniti svojim odlukama i da briga o sebi nije slabost, već snaga.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da u petak, 6. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

Što može učiniti svatko od nas?

  • Obavijestiti o kampanji svoju obitelj i prijatelje, a na društvenim mrežama objaviti informaciju i označi #nosicrveno i #DanCrvenihHaljina
  • Prvi petak u veljači odjenuti nešto crveno, razgovarati o moždanom udaru u svom privatnom i radnom okruženje, a na društvenim mrežama objaviti fotografiju uz oznake #nosicrveno i #DanCrvenihHaljina

Svaka podrška je dobrodošla!

Više informacija o Danu crvenih haljina potražite na stranicama Hrvatskog neurološkog društva, na društvenim mrežama FacebookuInstagramu te na Youtube kanalu.

Pročitajte još o:
Dan Crvenih HaljinaMoždani UdarMoždani Udar Kod žena

