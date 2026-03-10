Cicatridina ubrzava prolazak rana i spriječava ožiljke

Cicatridina sprej i mast s hijaluronskom kiselinom, pomažu ubrzavanju i poboljšanju postupka reepitelizacije i obnove tkiva. Služe kao pomoćna terapija reparativnih procesa površinskih i dubokih rana (ogrebotina, razderotina, opeklina, kirurških rana, rana od dekubitusa i čireva).

Primjena Cicatridina spreja i masti preporučuje se od trenutka nastanka ozljede (bilo akutne ili kirurške), do potpunog zacijeljenja rane. Prednost Cicatridina spreja i masti je u tome što se može primijeniti direktno na otvorenu ranu, na ovaj način tretirana rana je podatna pa neće doći do daljnjih ozljeda ukoliko se nalazi na pregibima. Previjanje rane će biti jednostavno i bezbolno.

Upotrebom Cicatridina spreja i masti potiče se vlažno zacjeljivanje rane, skraćuje vrijeme potrebno do potpunog zacjeljivanja i smanjuje mogućnost nastajanja ožiljka. Proizvodi su prikladni za djecu i odrasle te su praktično riješenje za kućnu ljekarnu i situacije izvan doma. Prednost spreja je da nema direktnog kontakta sa ranom, što je posebno bitno kod djece.