Čaj od šipka više je od običnog napitka – otkrijte njegove moćne prednosti

Čaj od šipka ukusan je i osvježavajući napitak s brojnim potencijalnim zdravstvenim prednostima. Bilo da ga pijete za jačanje imuniteta, ublažavanje bolova u zglobovima ili jednostavno za užitak, ova skromna biljka nudi obilje blagodati u svakoj šalici

Stoljećima cijenjen u narodnoj medicini, čaj od šipka ponovno osvaja svijet kao napitak izvanrednih zdravstvenih svojstava. Ovaj biljni čaj, spravljen od pseudo-plodova biljke ruže (Rosa canina), odlikuje se nježnom cvjetnom aromom, blago slatkim okusom i prepoznatljivom kiselkastom notom. No, iza ugodnog okusa krije se prava riznica nutrijenata koja može osnažiti imunitet, ublažiti bolove i čak usporiti starenje kože.

Šipak, poznat i kao divlja ruža, plod je koji se razvija ispod ružinih latica, a bere se u kasno ljeto i ranu jesen. Njegova jarko crvena ili narančasta boja signalizira bogatstvo spojeva koji blagotvorno djeluju na ljudsko zdravlje.

Snažan saveznik imunološkog sustava

Jedna od najimpresivnijih karakteristika šipka jest iznimno visoka koncentracija vitamina C. Istraživanja su pokazala da šipak sadrži jednu od najviših razina ovog vitamina u usporedbi s bilo kojim drugim voćem ili povrćem. Vitamin C ključan je za funkcioniranje našeg imunološkog sustava iz više razloga:

Potiče proizvodnju limfocita: Potiče stvaranje bijelih krvnih stanica koje štite tijelo od infekcija.

Potiče stvaranje bijelih krvnih stanica koje štite tijelo od infekcija. Jača funkciju stanica: Poboljšava učinkovitost postojećih imunoloških stanica.

Poboljšava učinkovitost postojećih imunoloških stanica. Održava zaštitnu barijeru: Pomaže u očuvanju cjelovitosti kože, naše prve linije obrane od vanjskih patogena.

Osim vitamina C, šipak je bogat i drugim antioksidansima poput polifenola, karotenoida te vitamina A i E, koji dodatno jačaju i štite imunitet. Redovita konzumacija čaja od šipka, osobito tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, može biti izvrstan način za prevenciju prehlada i gripa.

Višestruke koristi za zdravlje: od srca do zglobova

Bogatstvo bioaktivnih spojeva u šipku čini ga korisnim za širok spektar zdravstvenih stanja.

Podrška zdravlju srca

Zahvaljujući visokoj koncentraciji antioksidansa, čaj od šipka može doprinijeti zdravlju srca. Flavonoidi, moćni antioksidansi prisutni u šipku, dokazano smanjuju krvni tlak kod osoba s povišenim vrijednostima i poboljšavaju protok krvi prema srcu. Jedna studija provedena na pretilim odraslim osobama pokazala je da je dnevna konzumacija napitka s 40 grama praha šipka značajno poboljšala krvni tlak i razinu LDL ("lošeg") kolesterola.

Ublažavanje boli i upala kod artritisa

Čaj od šipka obiluje spojevima s protuupalnim djelovanjem, uključujući polifenole i galaktolipide. Galaktolipidi su posebno proučavani zbog svoje sposobnosti smanjenja bolova u zglobovima. Pregled nekoliko studija zaključio je da suplementacija šipkom značajno smanjuje bolove kod osoba s osteoartritisom. Sudionici koji su uzimali šipak imali su dvostruko veću vjerojatnost da će prijaviti poboljšanje u razini boli u usporedbi s placebo skupinom.

Pomoć pri mršavljenju

Iako su potrebna daljnja istraživanja, neke studije sugeriraju da bi šipak mogao pomoći u regulaciji tjelesne težine. Za to je zaslužan antioksidans zvan tilirozid, koji može imati svojstva sagorijevanja masti. U 12-tjednoj studiji, odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom težinom koje su svakodnevno uzimale 100 mg ekstrakta šipka zabilježile su značajno smanjenje tjelesne težine i masnog tkiva na trbuhu. Važno je napomenuti da se većina istraživanja fokusirala na koncentrirani ekstrakt, a ne na čaj.

Eliksir za zdravu i mladoliku kožu

Vitamin C iz šipka igra ključnu ulogu u sintezi kolagena, najzastupljenijeg proteina u tijelu koji koži daje elastičnost i čvrstoću. Pijenje čaja od šipka može doprinijeti zdravijem izgledu kože štiteći je od oštećenja uzrokovanih suncem.

Osim toga, čaj od šipka sadrži karotenoide poput astaksantina i likopena, koji imaju anti-age učinak jer pomažu u sprječavanju razgradnje kolagena i štite stanice kože. Jedna manja studija pokazala je da je konzumacija praha šipka smanjila bore oko očiju te poboljšala vlažnost i elastičnost kože.

Priprema i mjere opreza

Čaj od šipka možete jednostavno pripremiti kod kuće koristeći svježe ili osušene plodove.

Čaj od sušenog šipka (klasična priprema)

Ova metoda daje bogat, aromatičan čaj pun vitamina C i antioksidansa.

Sastojci:

1 do 2 žličice sušenog šipka (zdrobljenog ili cijelog)

250 ml vode

Priprema:

U lončić ulijte vodu i dodajte šipak.

Pustite da proključa, zatim smanjite vatru i kuhajte 10–15 minuta.

Maknite s vatre, pokrijte i ostavite da odstoji još 5–10 minuta.

Procijedite i po želji zasladite medom ili dodajte malo limunovog soka.

Čaj od svježeg šipka

Sastojci:

5 - 6 svježih plodova šipka

250 ml vode

Priprema:

Operite plodove, prerežite ih napola i uklonite sjemenke (po želji).

Stavite ih u kipuću vodu i kuhajte 10 minuta.

Poklopite i ostavite da odstoji još 10 minuta, zatim procijedite.

