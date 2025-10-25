Vodenjak
Vodenjak

25. listopada 2025.

Posao

★☆☆☆☆

Protekcije koje možda očekujete vjerojatno će se izjaloviti. Treba se osloniti na vlastito znanje i trud.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆☆

Čuvajte se virusa.

