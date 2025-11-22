KOLEDŽ DJEVOJKE
Posao
★★★★☆
Zadovoljni ste kako stvari napreduju. Danas uređujete neke sitnice u svom poslu i to vam ide dobro.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Uspjet ćete u svojim namjerama.
Najčitanije
SHOPPING VODIČ
Elegantne i praktične: Crne čizmice s udobnim potpeticama za dnevne kombinacije
MODNO NEPOGREŠIVA
Kraljica Letizia pokazala da prati trendove: Prozirna bluza i kožna suknja za savršen modni izričaj
KOZMIČKI UTJECAJ
Planet sreće: Saznaj u kojem si Jupiterovom ciklusu i što to znači za tvoj život
Iz naše mreže