22. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Zadovoljni ste kako stvari napreduju. Danas uređujete neke sitnice u svom poslu i to vam ide dobro.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Uspjet ćete u svojim namjerama.

