MODNI POGODAK
Posao
★★★★☆
Dan je dobar za sve neopipljive poslove ili za one koji se rade iz sjene. Djelovat ćete diskretno i sigurno.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Neki će biti previše popustljivi.
Najčitanije
ZA SVE GENERACIJE
Masters of Dirt – najluđi freestyle show na svijetu za cijelu obitelj!
NAŠA KRALJICA INSTAGRAMA
Paula Sikirić otkriva: 'Ova mi je godina bila jedna od najtežih, a ispod bora želim samo jedno'
ADVENT NA ŽENA.HR
Zara predstavila božićne pulovere za cijelu obitelj u najcozy editorijalu sezone
Iz naše mreže