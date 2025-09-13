Vaga
Vaga

Vaga

13. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Nervoze pobjeđujete humorom.

