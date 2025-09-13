ZADOVOLJNO NEPCE
Posao
★★★☆☆
Kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Nervoze pobjeđujete humorom.
