Tjedni horoskop za sve znakove - od 6. do 12. siječnja

Ovan

LJUBAV: Kombinirat ćete diskreciju i buku. Tako ćete jedan dan živjeti poput krotke osobe vezane uz svoj dom i vrline, dok ćete već drugi dan biti glavna zvijezda noći na nekom od zanimljivih tuluma. Svi će se dobro zabavljati. Oni u vezama su dobro.

KARIJERA: Funkcionirat ćete poput sportaša koji svoje treninge odrađuje s lakoćom. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Ipak dobivate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite neku od tehnika relaksacije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete se katkada osjećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama prolazit će jedno dinamično razdoblje u kom će biti dosta zabavljanja, ali malo manje dubine. Ipak, neće im biti loše. Samo neka ne očekuju savršenstvo.

KARIJERA: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Baterije ćete napuniti sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja. Budite tolerantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu. To je prolazno.

KARIJERA: Neki vaši suradnici će vam otvoreno pokazati svoju naklonost, dok će vam drugi jednako tako pokazati to da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo na miran način. Barem ćete znati s kim imate posla. Držite se zacrtanih pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u šetnju i dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Rak

LJUBAV: Izdržite u miru prvi dio tjedna. Druga polovina tjedna donosi malo povoljnije ljubavne utjecaje kad ćete opet lakše naći zajednički jezik s voljenom osobom. Ipak, pazite da katkada ne reagirate preburno. Uz malo samokontrole, sve će biti dobro.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili stručnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad je bolje šutjeti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Mnogi će ovih dana otkriti koji je zapravo njihov ideal u ljubavi i krenut će u potragu prema tom kriteriju. Ponekad će biti blizu toga, a ponekad daleko. U svakom slučaju, neće stati dok ne nađu nešto što je najsličnije zamišljenom.

KARIJERA: Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate. Bit ćete spremni i na određene promjene kako bi postigli bolje poslovne rezultate. Izborit ćete se za njih bez odgode.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno ćete spojiti zabavu i putovanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Moguće je da ste očekivali nešto nešto bolje u usporedbi s onim što vam se događa, no ako uzmete sve to kao dobru priliku za sazrijevanje i razvoj, opet ćete biti na dobitku. O vašem pristupu ovisit će i kako ćete se osjećati u nekom osobnom odnosu.

KARIJERA: Bit ćete borbeni i puni energije. Nekima ćete postati uzor. To je posljedica toga što vi sada točno znate što hoćete, pa nema gubljenja vremena na suvišna razmatranja. Ipak, ponekad proradite ponešto i s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: U timskom radu treba sudjelovati barem dvoje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Još uvijek imate dovoljno energije i kredita od prije da sve dovedete u red. Uspjet ćete.

KARIJERA: Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnom mjestu. Ovisno o vrsti posla, ili će vas tražiti ili prokazivati kao neozbiljnog. Uglavnom, držite se svoje profesije i onog što ona traži.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će ipak nesvjesno živjeti svoje snove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Prva polovina tjedna donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Drugi dio tjedna ljubav će postati strastvenija. Bit će lijepih susreta, ali i nestrpljenja. Ne zamarajte se s previše pitanja.

KARIJERA: Iako će vaši nadređeni pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u hijerarhijskom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu, smiruje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Možda će vam se katkada činiti da je ljubav daleko od vas. Ipak, ona je zapravo bliže nego što vam se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu.

KARIJERA: Mnogi će ići na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja govoriti da čine tako. Ipak, možete i malo riskirati. Nije sve tako teško kao što vi vidite. Opet će se pojaviti podrška drugih kojoj se usput, uopće niste nadali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sa sitnicama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Vi malo po malo ipak dolazite na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za jačanje povjerenja u vezama, ali i za otvorenije razgovore. Nekima će pak više odgovarati samoća ispunjena filozofiranjem. Većina će se osjećati dobro.

KARIJERA: Bit ćete pomalo umorni od svega. Neki kolege će vas k tome i zadirkivati. Ne reagirajte. Ono što morate odraditi, odradite profesionalno. Tako ćete svima zatvoriti usta. Prilika za napredovanje nije nemoguća, ali vam zasad ne izgleda atraktivno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljajte dugoročno.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Neka vaša ljubavna očekivanja bit će ispunjena unatoč ponekoj prepreci ili frustraciji. Ipak, u nastavku treba biti oprezan i mirom održavati ono što ste dosad ostvarili. Druga strana će na kraju prepoznati i cijeniti vaš trud oko svega.

KARIJERA: Vaš trud bit će prepoznat, a vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas bit će primjer drugima. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je biti iskren. Maske padaju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno, osim ako samoća nije vaša želja. Oni u vezama prolazit će jedno izazovno razdoblje kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da s eksponirate. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Kad vam je teško, nađite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na silu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn