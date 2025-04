Tjedni horoskop za sve znakove - od 14. do 20. travnja

Ovan

LJUBAV: Premda ćete objektivno imati dobar vjetar u leđa u ljubavi, svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se. Moguće je nešto prelijepo.

KARIJERA: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će veliku priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Prilika jest tu, ali je tu zato da se pametno iskoristi. Treba ostati na zemlji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Volite sebe kao i druge.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Utjecaji ljubavnih planeta na vaš privatni život bit će uglavnom zanemariv, kao da će vas ljubav mimoilaziti. Premda će vam se u jedan čas činiti da je moguće baš sve, već idući tren uvidjet ćete da nije moguće ništa. Ono što imate čuvajte, a sve ostalo izdržite.

KARIJERA: Vjerojatan je krupniji materijalni dobitak koji će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali ono što se ovaj put postiglo smatrat ćete prije svega svojom zaslugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jednaka pravila trebaju vrijediti za sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Bit ćete pozivani na putovanja ili na društvena okupljanja van mjesta boravka, a baš tako biste mogli sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i zadovoljni.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali bit će tu, ali vi sami nećete biti sigurni kako ih iskoristiti. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečija dužnost ili jer su takva pravila. Oni pametniji zanemarit će takav stav.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napravite zabavu za prijatelje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Bit ćete poduzetni i aktivni u traženju svoje srodne duše ako ste još sami. Neće vam biti teško otići na kraj svijeta da nađete ono što tražite. Oni koji već jesu u vezama iznenađivat će voljenu osobu sa prijedlozima punim aktivnosti i dinamike.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite vježbe disanja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Šarenilo zabava i brojnost izlazaka na atraktivna mjesta bit će rijetko viđena i doživljena kao kod vas ovih dana. Uživajte punim plućima, ali ne zaboravite i na one male pažnje koje ljudima znače. Posebno prema vama dragoj osobi.

KARIJERA: Iz velikih ideja i ambicija vi ćete se tokom ovog tjedna polako spuštati na zemlju. Bit će sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, no ni taj vam neće biti neugodan. Radit ćete i dalje dobro, a na radnom mjestu će vladati ugodno ozračje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitajte svoje prioritete.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Kad ste se istrenirali da vam sve bude ravno, opet se budi ljubav. Malo ste zatečeni novonastalom situacijom, ali prilagodit ćete se. Svakome je draže biti s nekim nego sam. Ipak, ne prigovarajte čak ni onda kad osjećate da biste morali. Izostavite to.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate, a zbog toga ćete možda i slaviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će otputovati u rodni kraj.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Lijep razvoj ljubavnih događaja ohrabrit će vas da organizirate zajednički izlet ili odlazak na neko zanimljivo mjesto za sebe i voljenu osobu. Bit će to melem kako za vas, tako i za drugu stranu. Oni koji su još sami na putu sreću ljubav.

KARIJERA: Prestiž koji vam toliko znači bit će vam nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Oni zreliji među vama bit će tužni, ali i potaknuti da razmisle malo dublje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zlato sve što sja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Ugodan ambijent, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate, te naklonost druge strane, učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola.

KARIJERA: Ne oklijevajte ako treba nešto mijenjati. Učinite to na način koji je miran i postepen. Ako vas budu kritizirali, ne odgovarajte ne to, nego samo radite dalje. Važno je da imate jasan plan i da ga dosljedno slijedite. Uspjeh neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pričajte s ljudima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko kretanja ili posjetitelja koji vam dolaze u goste. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje. Potpuno ćete se predavati svojim gostima ili svojim prometalima. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, sve ćete više željeti poći na godišnji odmor. Oni koji to još ne mogu, vjerojatno će se morati angažirati oko nekih zaostalih poslova za koje su već odavna mislili da su gotovi. To će ih pomalo živcirati. Neka izdrže.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen. U svakom slučaju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Postajat će vam sve jasnije da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti prema svijetlu ili tami.

KARIJERA: Na radnom mjestu događaju se sve značajnije stvari, a poslovi dobivaju na težini. To je nešto što bi naprosto obožavate, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Jasno je da ćete izgarati, a ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će nemirnih snova.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Neki će poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi im mogao ostati u nezaboravnom sjećanju po lijepom. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresirati. Svi će biti među ljudima.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati proći još neke testove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vi se nalazite u fazi vrlo bogatog društvenog života, ali će vaši novonastali privatni odnosi biti uglavnom površnog karaktera. Ipak, to ne znači da se kasnije neće razviti nešto dublje. Zato budite otvoreni. Vezani će pojačati distancu.

KARIJERA: Rado biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za to. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpjeli i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dolaze još bolja vremena.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

