Tjedni horoskop za sve znakove - od 28. travnja do 4. svibnja

Ovan

LJUBAV: Nikako da dođete na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da vrijeme nije najpovoljnije za ljubav. Bit će u pravu.

KARIJERA: Funkcionirat ćete dobro, ali uz dosta ulaganja energije. Napori su i dalje tu. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Također ćete dobro surađivati s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa ne preskačite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Nejasnoće u vašem privatnom životu vjerojatno će se nastaviti. Najbolje će se zapravo osjećati oni koji nemaju nikakvih obveze ni prema kome. Ipak, biti sam također nije lako. Mirujte, ne očekujte ništa posebno i bit će dobro.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada. Ojačat će i neke suradnje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bez obzira na aktivnosti, ne zaboravite i na odmor.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način kako zavoditi, tako i uživati. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi s neobaveznom kavom.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opustiti uz umjetničke sadržaje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka, pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Vaš trud bit će prepoznat, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas mnogima će biti primjer u ova krizna vremena. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet s društvom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Lav

LJUBAV: Vaši osobni odnosi od ovog tjedna razvijat će se lakše i skladnije. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti, pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo. Mnogi parovi poboljšat će svoj odnos.

KARIJERA: Pasivan stav da se „na kraju sve samo složi“ vrijedi samo onda kad imamo dovoljno vremena. Ovaj put trebat će djelovati nešto brže, a vi morate biti što je moguće više realni. Ne gradite kule u zraku, nego se držite činjenica.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam mjere u svemu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav. Osim ako ne izađu.

KARIJERA: Nastavit će se bogato poslovno razdoblje. Barem za vas. Također je moguće da će se pojavljivati opcije nelegalnog poslovanja. Razlučite što se smije, a što ne smije. Svaka djelatnost koja van pravila sada vam nije dobro postavljena.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte u konzumacijama.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vaga

LJUBAV: Vaše kretanje među ljudima bit će intenzivnije. Stoga ćete imati prilike za sretanje i upoznavanje novih lica. Komunikacija sa osobama suprotnog spola bit će kvalitetna, a vi šarmantni. Oni u vezama bit će otvoreni jedno prema drugome.

KARIJERA: Ulazite u fazu kad će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz snova, ali budite realni i oprezni. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele. Ostanite profesionalac.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u konzumacijama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ova običnost vama odgovara jer ste u duši mirni. Oni u vezama bit će zadovoljni i s najmanjom sitnicom koju će rado dijeliti.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilni ste u svakom pogledu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Nekima će se činiti da su prepoznali svoj ljubavni ideal koji su tražili, ali bi se sve u trenu moglo pokazati kao puka iluzija. Zato budite više na zemlji, a manje u oblacima. Tako ćete biti sretniji. Oni u vezama bit će previše analitični prema partneru.

KARIJERA: Bit ćete izloženi brojnim kontaktima, a vaša sposobnost komunikacije povremeno će biti zbrkana. Potrudite se sve dobro organizirati i ako treba zapisati na papir. Najviše zato da ne ispadnete smiješni ili neprofesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: Najviše će vam odgovarati mir i povlačenje. Mnogi će vrijeme provoditi u vlastitom domu, a ako je voljena osoba uz njih, tim bolje. Oni koji su još sami prepuštat će se ljubavnim snovima. Njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad ćete se osjećati kao da imate krila.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u uživanjima ili obratno, u suzdržanosti. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Razmislite o sebi i o onom što želite, te nađite ravnotežu.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na nova područja, uglavnom iz struke. Vjerojatno će se ostvariti i zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto što ste dugo čekali ili planirali. No idite polako, korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo sagledajte s čim raspolažete.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Brige će ipak ostajati iza vas i partnera, a usredotočit ćete se na to kako konstruktivno osnažiti svoj odnos. Bit će još uvijek malih provokacija, ali s njima ćete se nositi lakše. Tako uspjet ćete osvježit će svoju vezu.

KARIJERA: Metoda da odjednom riješite više stvari samo će napraviti nepotrebnu zbrku. Još ćete morati rješavati posljedice toga. Zato se priberite i sagledajte što je važnije, te odrađujte zadatke po njihovoj važnosti. Rezultati tada neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne postavljajte suvišna pitanja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

