Tjedni horoskop: Ovnovi pazite na komunikaciju, a Bikovi će imati peripetije s dokumentima

Ovan

LJUBAV: Bit ćete spremniji za nove ljude i nova poznanstva, ali i dalje postoji mogućnost provokacija, pa i rasprava koje vam ne idu na ruku. Radi se o tome da trebate paziti kako komunicirate. Zato se ne zalijećite. Budite taktični i uviđavni.

KARIJERA: Nastavit ćete tihu diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva stila rada: jedan tiši, a drugi dinamičniji. Vi ćete bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj kondiciji.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

POGLEDAJ VIDEO: RECEPT ZA TORTU ZA PEČENJA

Bik

LJUBAV: Možete očekivati kvalitetne ljubavne dane. Ako je zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i opet početi nalaziti zajednički jezik. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo u usporedbi s onim što je prošlo.

KARIJERA: Do nedavno ste samo maštali o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena sve to osmisliti i razraditi. Istovremeno ćete se malo više pozabaviti i pitanjima ulaganja. Naći ćete način kako zatvoriti jednu financijsku konstrukciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male peripetije s dokumentima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: U ljubavnom životu bit ćete fokusirani na svakodnevicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete skromniji više nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći. To će biti opuštajuće.

KARIJERA: Plodovi vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Oni čiji je posao menadžerskog karaktera bit će pohvaljeni. Svi će imati volje za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali problemi s mladima. Nasmijte ih.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Sve ćete se više baviti onim unutrašnjim, premda nećete zanemariti društvo. Ipak, što se emocija tiče, proradit će vaša introvertirana faza koja je zaista rijetka. Neki će ljubomorno čuvati svoju ljubav i neće je pokazivati nikome.

KARIJERA: Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke koji nisu iz mjesta gdje vi radite. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Bit ćete suradnik otvoren za sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet naporne rodbine.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Postat ćete sve više i više otvoreni za ljude. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme provodit će s prijateljima, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: U trenutcima kad osjećate povećan pritisak od strane nadređenih pozovite se na svoje znanje i stručnost. Tako ćete stvari usmjeriti u pozitivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, njima je do toga da vas koriste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uvijek trčite maraton.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Postat ćete diskretniji u ljubavnom ponašanju. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojom ih se po ničemu ne bi moglo spojiti.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas sve vući da se posvađate, ali to ne bi ispalo dobro. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Doći će vrijeme kad će se sve pokazati kroz rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je sada imperativ.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Možete biti zadovoljni onim što slijedi, jer će se ukazati sve više dobrih prilika za ljubav, a vaš će se društveni život poboljšati. Bit će sve više izlazaka, a ugodni susreti obećavat će. Posebno dragi bit će vam vaši prijatelji.

KARIJERA: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog autoriteta. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Naći ćete potreban kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježnosti bez ikakvih prepreka.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Bit će i stresa.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na odmor i opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Srijelac

LJUBAV: Vjerojatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provoditi na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu baš tu bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice život znače.

KARIJERA: Vaše zasluge ipak će izaći na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se to ne dogodi. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije je pričekati da i drugima zasvijetli. To što vi vidite bolje, vaše je prednost.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stvari će doći na svoje mjesto.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: Gdje god se pojavili, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će sretni i ispunjeni, a njihov ljubavni život bogat.

KARIJERA: Još će biti malih borbi, ali već se naziru i neke pobjede. Vaš fokus interesa sad će se prebaciti na viša znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče bit će na dobitku. Studeni prolaze ispite. Učenici su zadovoljni ocjenama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ste se već zasitili jalovih ljubavnih pokušaja. Frustracije ćete izbjeći strpljenjem i suzdržanošću. Planete vam još uvijek ne idu na ruku kad se o ljubavi radi. Oni u vezama neka budu maksimalno tolerantni dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Želja za akcijom bit će jaka, ali okolnosti će vas stalno navoditi na rad iz sjene. To će vas malo usporiti. Ove dane stoga možete iskoristiti za kvalitetnu pripremu i razradu planova za poslovnu budućnost kakvu vi priželjkujete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idealno je vrijeme za jogu ili meditaciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Manjak interesa za ljubav koji osjećate već neko vrijeme brinut će vas. Imajte na pameti da je ovo prolazna faza, pa joj ne trebate pridavati previše značaja. S druge strane, svako malo bit ćete u krugu ljudi s kojim ćete rado i ljubazno komunicirati.

KARIJERA: Uslijedit će mudrija faza nakon što ste možda morali pognuti glavu. Shvatit ćete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko s njim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držat ćete se svojih načela.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn