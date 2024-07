Ovan

LJUBAV: Izgledno je da ćete mnogo razgovarati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete na taj način povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati ako grebanje po površini. Vaše srce i dalje je prazno.

KARIJERA: Posao će vam izgledati nekako lakši. Ipak, to je samo vaš kut gledanja. Sada imate dovoljno razloga da radite bez briga, ali napori će vas sustizati. Zato se dobro organizirajte. Duh vodi tijelo, ali tijelu nekad treba stanka. Pazite da ne pregorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite sport za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Možda ste mogli postići i više, ali nema razloga za biti nezadovoljan. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam u konačnici ide u prilog.

KARIJERA: Novi suradnici u poslu koji radite pojavit će se iz drugog radnog okruženja ili čak druge sredine. Vi ćete im pokazati kako se najbolje mogu prilagoditi poslu. Bit ćete puni dobrih savjeta i još boljih namjera. Neka pitanja i dalje će ostati bez odgovora.

ZRAVLJE&SAVJET: Češće boravite u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Prepreke i frustracije su na pomolu. Oni koji su u duljoj i stabilnoj vezi pa poznaju svog partnera znat će kako izdržati ovo pomalo neugodno razdoblje. Oni koji tek počinju neki odnos vjerojatno će se privremeno udaljiti jedno od drugog.

KARIJERA: Trenutačno niste u najboljoj formi za rad. Ne samo da vam se ne radi, nego i okolnosti ne daju poticaje. Nedostatak motivacije bit će prirodna posljedica ovakvog stanja. Uglavnom ćete odrađivati zadano bez previše pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu prilično ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti i mnoge lijepe ljubavne prilike za one koji su još sami.

KARIJERA: Od vas će se očekivati više truda, a posebno u poslovima gdje se treba pokazati kreativnost ili tamo gdje postoji publika. Ništa čudno za vas. U djelatnostima iz sjene, vi ćete raditi tek toliko koliko se mora, a niste svjesni da se i tim putem može stići visoko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Malo po malo vi ćete svoje osobne odnose postaviti u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je nepovoljnijih tranzita ljubavnih planeta.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u jedinstvenim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Oni koji uče vjerojatno će biti uspješni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite svoje predrasude.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Djevica

LJUBAV: Nezainteresiranost ili frustracije sve će više pratiti vaš ljubavni život. Važno je da se s tim nosite strpljivo i da imate na pameti da je sve prolaznog karaktera. Zato svoju vezu čuvajte, te mirom i tolerancijom održavajte status quo.

KARIJERA: Niste ni slutili da bi vam moglo krenuti ovako dobro. Povezivat ćete se s ljudima i novim suradnicima brže i bolje nego što mislite. Ideje će se razmjenjivati intenzivnije, a njihova primjena neće biti nemoguća. Pred vama su uzbudljivi dani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoju energiju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Mnogo ljudi svakodnevno će se motati oko vas. Bit ćete zaigrani, veseli, spremni sve dijeliti s njima, ali bez previše obveza. Neki će svoju vezu postaviti u rang dobrog prijateljstva i odustati od većih intimnosti. Partner će biti zbunjen.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga biti spremni raditi prekovremeno. Bit će i onih kojim će biti ponuđen zanimljiv posao povezan s važnim projektom. Trebate se malo prilagoditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vaša najdraža osoba zračit će više nego vi, pa joj slobodno prepustite neka vas vodi. Ona će ovih dana daleko bolje osmisliti vaše zajedničko vrijeme nego vi sami. Prepustite joj se s povjerenjem. Budite poput djeteta i uživajte u životu.

KARIJERA: Nastavljate razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira, jer i sami vidite da sve ipak ide bolje nego što ste očekivali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite sitnice i male brige.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Premda će vaša veza objektivno napredovati odlično, vi sami bit ćete skloni čačkanju po sitnicama, a posebno svog unutrašnjeg svijeta. Takvim pristupom oduzet ćete nešto od spontanosti, pa nemojte pretjerivati. Opustite se.

KARIJERA: Volite ravnotežu više nego borbu, ali ovih dana ipak ćete se morati izboriti za neka svoja prava. Ne zaboravite da uz njih uvijek idu i obveze i odgovornosti. Nemojte bježati ni od čega. Uspjet ćete stvari postaviti na njihovo mjesto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jednaka pravila vrijede za sve.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z

Jarac

LJUBAV: Oni koji su već u vezama razmišljat će kako učvrstiti svoj odnos s voljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i utemeljiti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali neće im biti ni loše.

KARIJERA: Intenzivirat će se suradnja sa šefovima ili onima koji upravljaju u firmi u kojoj radite. Morat ćete se pokazati kao ozbiljan i profesionalan suradnik. Moguće je i da će se mjeriti vaša postignuća ili će vas kontrolirati u svakom trenutku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bez obzira na umor, nemojte posustati .

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Tijekom narednih dana vi ćete ući u kvalitetniju, ali i diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Koliko ste dugo planirali neke poslovne poteze, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge, a na vama je da to prihvatite i kao novu odgovornost. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Trošit ćete na luksuz. Ne pretjerujte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Nastavit će se vaša zanimljiva ljubavna faza u kojoj neće nedostajati ni strasti, ali ni opuštenosti u odnosu s osobom koju volite. Neki će rado izlaziti i s prijateljima. Uglavnom, malo je onih koji će biti sami. I oni će rado krenuti van, među ljude.

KARIJERA: Pred vama su zanimljivi izazovi. Nezgoda je u tome što su neminovno povezani sa stresovima, pa i borbama. Prvo dobro sagledajte što vam se nudi, odvažite ispravno sve elemente, te tek onda djelujte. Nema potrebe žuriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih planova.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn