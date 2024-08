Tjedni horoskop: Ovnove čeka ljubav iz snova, Lavovi budite taktični sa šefovima

Ovan

LJUBAV: Oni koji se nalaze na putovanju mogli bi doživjeti ljubav iz svojih snova. Oni koji ne putuju, razmjenjivat će lijepe ideje s drugom stranom. Ojačat će povjerenje u vezama, a samci će biti skloni tražiti samo svoj ideal. Ništa drugo neće dolaziti u obzir.

KARIJERA: Na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. No što je, tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na zabavu s prijateljima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti mirniji.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vašeg truda i vaše najdragocjenije osobine, a to je da ste vrijedan djelatnik. I ovih dana to će i te kako doći do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih kvaliteta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Bit će to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bit ćete ohrabrivani da idete dalje.

KARIJERA: Premda će postojati pritisak da se posao obavi u rokovima, na radnom mjestu će zavladati opušteno ozračje, pa ćete svi raditi lakše. Nećete moći zanemariti pravila posla koja treba poštovati, ali znat ćete se i zabaviti s kolegama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Rak

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će osobu iz svojih snova.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu i unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća koje su prolaznog karaktera.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za svoju kondiciju.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Bit će malo manje događaja, ali vaš ljubavni život i dalje će biti kvalitetan. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Maštat ćete o boljem poslu i većim poduzimanjima. Kad se trgnete brzo ćete se spustiti na zemlju. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju kretat će se prema dobrim rezultatima. Samo treba više strpljenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični sa šefovima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Ideja zavođenja nešto je što vam je poput vode. Bez toga gotovo da ne možete. Ovih dana nisu isključene situacije kad vam se osobe suprotnog spola nabacuju kao same od sebe. Ako ste još sami, dotjerajte se i izađite među ljude. Ako ste u vezi, uživajte.

KARIJERA: Što god se nađe na dnevnom redu, vi ćete biti glavni pokretač cijele stvari. Uz to će ići i određeni napori, pa i stresovi. Imat ćete energije za dvoje, pa vam ništa neće biti teško. Vaši potezi dobit će na značaju, a vaš ugled će porasti

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali njihov karakter u emotivnog smislu ostat će površan. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Bit će im dobro.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete i koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u raspravljanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje tolerancije, a upravo ono će vas odvesti korak prema naprijed. Ovo su dani kad ćete imate priliku vježbati uvažavanje jedno drugoga. Poradit ćete na tome na obostranu radost.

KARIJERA: Dobro su vam postavljeni kontakti, a pogotovo za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte ništa.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Strijelac

LJUBAV: Potreba za sigurnošću u privatnom životu bit će naglašena ovih dana. Ipak, ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to nitko ne voli. Shvatite da ne postoji garancija ni za što na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati bolje.

KARIJERA: Mnogi će biti u iskušenju da podlegnu vlastitoj pohlepi. Proanalizirajte ono što imate i ako uvidite da vam je to dostatno za normalan život, ne tražite više od toga. Skromnost je oduvijek zapravo bila vrlina.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ni u čemu ne treba pretjerivati.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Sigurnost i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa.

KARIJERA: Vjerojatna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti bit će uspješni. Oni koji rade svaki će dan imati na pameti sve više odličnih ideja. Intelektualni djelatnici briljirat će u svom radu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pijte više vode.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Prihvatit ćete ono što imate i što živite. S takvim zrelim pristupom počet ćete uživati u sitnicama koje život znače. Ovaj stil odgovarat će svima onim koji su u duljim vezama. Samci će biti skromniji u svojim ljubavnim očekivanjima.

KARIJERA: Sanjat ćete o nekoj drugoj karijeri. To nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Spremnost da se izborite za ono što vam pripada bit će ključ vašeg uspjeha. Idite za svojim idejama i budite dosljedni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro posjetiti stomatologa.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Sreća u duši zbog stvari koje su vam drage, ugodne zabave bez previše pompe, opuštenost u krugu dragih vam osoba – sve je to moguće doživjeti ovih dana. Budite otvoreni, imajte povjerenja u one koji vas vole i bit ćete zadovoljni.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi vođe. Mnogi će zaista voditi stvari na poslu jer će se situacija tako složiti. Drugi će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija. Bit će ovo dinamičan tjedan.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bude se neke stvari iz prošlosti.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

