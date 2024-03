Tjedni horoskop: Ovnovi zanemarite male brige, a Vage ne smiju pretjerivati s užicima

Ovan

LJUBAV: Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih pravih osjećaja. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama.

KARIJERA: Nastavljate razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira, jer i sami vidite da sve ipak ide bolje nego što ste očekivali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite male brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Bik

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu uglavnom ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti i mnoge lijepe ljubavne prilike za one koji su još sami.

KARIJERA: Dva korak prema naprijed, pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, otišli ste barem jedan korak prema naprijed, a i to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima. Jesu li realni?

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Pomišljat ćete da ste mogli učiniti i više, ali nema razloga za biti nezadovoljan. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam u konačnici ide u prilog.

KARIJERA: Bit će sve više poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege ili suradnici funkcionirati i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi sve više počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Niste ni slutili da bi vam moglo krenuti ovako dobro. Povezivat ćete se s ljudima i novim suradnicima brže i bolje nego što mislite. Ideje će se razmjenjivati intenzivnije, a njihova primjena neće biti nemoguća. Pred vama su dinamični dani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite svoju snagu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Blago nesnalaženja bit će povezano s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete se probuditi. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati poticajno. Osobni odnosi razvijat će se u pozitivnom pravcu.

KARIJERA: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Samo budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: U društvu svoje najdraže osobe vi ćete vjerojatno nalaziti utjehu i mir nakon burnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini ili u krugu dragih im prijatelja.

KARIJERA: Unatoč naporima, vi ćete osjetiti blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno, a uz to morat ćete raditi žestoko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite pet minuta samo za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će zadovoljni.

KARIJERA: Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovu kojih mogu procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Radite jer vi to sigurno volite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte u užitcima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi koja je mlada ili koja će im unijeti veliku svježinu život. Oni u duljim vezama bit će vrlo kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Dosta će pričati.

KARIJERA: Sve što je povezano s kreativnošću, mladima, sportom i pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati. Tko radi u spomenutim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom nadilazite prepreke i brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Tijekom narednih dana vi ćete ući u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, ali za vas i naporno. Potrebna je bolja organizacija, kako planova, tako i same realizacije posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku jer vam trenutačno ne nedostaje energije. Poticat ćete i druge na rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Svakodnevne strasti i emocije bit će obilježje vašeg privatnog života. Stalno će vam se događati nešto lijepo i ugodno. Mnogi će zapamtiti ove dane po dobrom. Osobe suprotnog spola rado će vas pozivati u svoje društvo. Uz određenu diskreciju.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim. Bilo bi bolje suzdržati se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živite na staroj slavi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav jednostavno će vas mimoilaziti. Ne tugujte, jer će ova faza uskoro proći. Budite strpljivi.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, krenut ćete u akciju još predanije. Ovo je vjerojatno vaš uzlet kad počinjete ostvarivati mnoge svoje planove. Nećete zaboraviti niti jedna detalj, ali bit će potrebni i napori da uspijete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana malo će toga ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Ponekad će vam se činiti da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati oko nevažnih stvari. Napravite selekciju i odredite što je prioritet. Tako vam se neće dogoditi da imate osjećaj da ste izgubili vrijeme na suvišna razmatranja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

