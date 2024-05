Tjedni horoskop: Ovnovi bi se mogli zaljubiti, a Ribe samo naprijed na poslu

Ovan

LJUBAV: Intenzivirat će se mogućnost izlazaka i sasvim neobičnih zabava. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas.

KARIJERA: Dvojit ćete da li uzeti stvari u svoje ruke ili pustiti drugima da vode cijelu stvar. Ovaj put možete povući smjelije poteze jer će sve ono što radite, uz uvjet da ne forsirate, uglavnom dati ploda. Znači, idite polako i organizirano.

ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nastavite, ali se i odmarajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama postat će svjesni koliko su male i naizgled neatraktivne stvari važne u privatnom životu. Bit će to dobro. Uživat će zrelije i diskretnije. Samci će izlaziti bez velikih ljubavnih ambicija.

KARIJERA: Vi ćete vjerojatno dobiti podršku drugih za svoje poslovne planove, ali uz nju će doći i potreba da odreagirate ili iskritizirate cijelu stvar. Nemojte to činiti. Proći ćete daleko bolje ako se suzdržite od komentara. Imajte to na pameti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao boravak u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Još uvijek vam se čini kao da nije pravo vrijeme za ljubav. Niste u pravu, jer vam se počinju otvarati sve bolje ljubavne prilike. Samo vi sami možete sebe zaustaviti. Zato će i ljubav ovisiti o vama. Zanemarite blokade i krenite.

KARIJERA: Čini se kao da svi nešto čekaju, ali vi više nećete čekati ništa. Najviše jer je sve tu, pred vama. Kockice se slažu sve većom brzinom, a na vama je da se prilagođavate najbolje što znate. To će ići lako uz malo discipline. Prilike su tu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Voljena osoba zračit će više nego vi, pa joj slobodno prepustite neka vas vodi. Ona će ovih dana daleko bolje osmisliti vaše zajedničko vrijeme nego vi sami. Prepustite joj se s povjerenjem. Budite poput djeteta i bit ćete oboje dobro.

KARIJERA: Volite rad s ljudima, ali ovih dana cijenite prije svega poslove koji su stabilni. Sigurnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. Bit će to korak naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte koji bi vas hobi veselio.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Napokon će između vas i voljene osobe doći do opuštenosti kojoj ste težili, ništa više neće biti forsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života, pa to zanemarite.

KARIJERA: Posao će vam izgledati sve čudniji. Ipak, to je samo vaš kut gledanja. Sada imate dovoljno razloga da radite na miru, ali napori će vas sustizati. Zato se dobro organizirajte. Duh vodi tijelo, ali tijelu nekad treba stanka.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Oni koji su već u vezama gledat će da učvrste svoj odnos s voljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i postaviti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali neće im ni biti loše.

KARIJERA: Pred vama su izazovi diplomacije i tolerancije. Samo uz primjenu takvih vještina možete uspjeti. Samostalni rad ili tjeranje po svom trenutačno vam nisu dobro postavljeni. Ključ uspjeha za vas nalazi se u suradnji s drugima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Počinje faza intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život odjednom će oživjeti i postati toliko bogat da se u prvi tren možda nećete ni snaći. Prihvatite pozive, dotjerajte se i idite među ljude. Oni vas očekuju.

KARIJERA: Mnogo posla je pred vama, a za to treba i mnogo energije. Možda će vam katkada nedostajati inspiracije ili motivacije za sve što treba odraditi. Zato je važno da se još bolje pozabavite samim područjem rada kojim se bavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite pritiske i naspavajte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vozit ćete mirno i sigurno većinu tjedna. Povremeno ćete se uplesti u mrežu raznih ljudi i vješto ćete s njima komunicirati. Oni koji su još sami lako će nailaziti na nova lica, a neka će im se i jako svidjeti. Ipak, težit ćete neobvezujućem.

KARIJERA: Vjerojatno ćete odlično prosperirati u uslužnim bavljenjima. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni i materijalnim postignućima, ali svijet ideja i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

Strijelac

LJUBAV: Opuštenost ili ravnodušnost vladat će u vašim osobnim odnosima. Mnogi parovi uživat će bez pritiska da se nekamo mora izaći ili nešto nekom dokazati. Povremeno ćete također biti skloni povlačenju i skrivanju emocija, ali to će biti prolazno.

KARIJERA: Sljedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše jer će se situacija razviti u tom pravcu. Pomoći ćete mnogima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne štedite se, imate snage.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Jarac

LJUBAV: Još uvijek ćete svako malo biti u iskušenju da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritiziraju vas. Krajem tjedna počinju malo bolji ljubavni dani, ali i dalje stoji mogućnost provokacija.

KARIJERA: Istraživat ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni što je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi. Jasno ih definirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti ni u čemu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima, ali i s ljubomorom. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Stara izreka da ako od života dobijete limun, vi od njega napravite limunadu, vrijedit će i ovaj put. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu, te primijeniti spomenuto pravilo. To što će sve to u sebi nositi i crtu utješne kategorije nije ni važno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Snaga je u vama.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Ribe

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati u vašoj kući. Jednostavno će im goditi vaše društvo. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nitko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad se i osamite udvoje.

KARIJERA: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla putovati preko granice.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje zdravlja i kondicije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

