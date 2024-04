Tjedni horoskop: Bikovi zanemarite gunđala i zavidnike, a Blizanci samo iskreno

Ovan

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka gotovo cijeli ovaj tjedan. Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremit ćete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imat ćete povjerenja u ono što dolazi.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se to činilo na početku. To će vas motivirati da radite još žešće i predanije. Ovakva prilike pojavljuje se rijetko, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte svoju energiju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4