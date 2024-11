Tjedni horoskop za sve znakove - od 25. studenoga do 1. prosinca

Ovan

LJUBAV: Nikako da dosegnete ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite što je što, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Sjetite se samo koliko ste postigli u prošlosti, a najviše zato da motivirate sami sebe za budućnost. Kad vam nude nešto veliko, a vi posumnjate da to nije moguće ili da vi to ne možete, sami sebi pravite zatvoren put. Razmislite o tome.

ZDRAVLJE&SAVJET: Postajete introvertirani.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama uživat će u sitnicama.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Slijedite ih do cilja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se do mile volje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Ovih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Najradije biste se povukli u kuću i radili nešto iz vlastite sobe. Neki će ove utjecaje iskoristiti za prave kućne radove, pa će im završi radno vrijeme poći s posla kući gdje će se pretvarati u prave majstore. Ono na poslu bit će u drugom planu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Još niste zablistali. Pričekajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Mnogi će uživati kako odavna nisu. Prilike za zbližavanja bit će gotovo svakodnevne. Ako ste još sami, dotjerajte se i izađite među ljude. Oni vas čekaju. Već vezani će osjetiti kako se njihov odnos razvija u pravcu u kojem i treba. Bit će im drago.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za nove sustave koji bi mogli poboljšati rezultate onog što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Bit ćete na usluzi svakome.

ZDRAVLJE&SAVJET: Trebat će vam više sna.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne velikih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Budite suzdržani.

KARIJERA: Neki poslovi dolaze svom kraju. Pripremate se za inventuru ili za zatvaranje poslovnih faza. Bit će i onih koji će silom prilika otići na godišnji odmor. Neki treći će raditi od kuće i u tome će nalaziti više smisla nego u radu u poduzeću.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svijet se mijenja sve brže.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: U ljubavi će vas većinom pratiti sreća. Male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata nečijeg srca vama su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoren put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate.

KARIJERA: Poslove ćete obavljati s lakoćom, a vaše samopouzdanje će porasti. Mnogi će ovih dana imati prilike više pokazati i dokazati svoje radne sposobnosti. Zato neka nitko ne oklijeva. Treba zasukati rukave i jednostavno - raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Od vas se očekuje sve više.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Iako će vas idući dani svako malo dovoditi u prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe, vi sami bit ćete podložni neprimjerenim reagiranjima, te stoga i eliminiranju mogućih zbližavanja. Uz dozu samokontrole sve će ispasti bolje. Potrudite se.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni važnošću posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom sasvim dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje se organizirajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Napokon ćete se osjećati sigurnije u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije, pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami plijenit će pažnju drugih svojom vedrinom.

KARIJERA: Surađivat ćete se svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojim rade Učinit će to i više nego uspješno i zato će ih drugi cijeniti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobađat ćete se iluzija.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Premda ćete objektivno imati dobar vjetar u leđa u ljubavi, svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se. Moguće je nešto prelijepo.

KARIJERA: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će veliku priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Prilika jest tu, ali je tu zato da se pametno iskoristi. Treba ostati na zemlji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Volite sebe kao i druge.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Utjecaji ljubavnih planeta na vaš privatni život bit će uglavnom zanemariv, kao da će vas ljubav mimoilaziti. Premda će vam se u jedan čas činiti da je moguće baš sve, već idući tren uvidjet ćete da nije moguće ništa. Ono što imate čuvajte, a sve ostalo izdržite.

KARIJERA: Vjerojatan je krupniji materijalni dobitak koji će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali ono što se ovaj put postiglo smatrat ćete prije svega svojom zaslugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jednaka pravila trebaju vrijediti za sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete pozivani na putovanja ili na društvena okupljanja van mjesta boravka, a baš tako biste mogli sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i zadovoljni.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali bit će tu, ali vi sami nećete biti sigurni kako ih iskoristiti. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečija dužnost ili jer su takva pravila. Oni pametniji zanemarit će takav stav.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napravite zabavu za prijatelje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Ribe

LJUBAV: Bit ćete poduzetni i aktivni u traženju svoje srodne duše ako ste još sami. Neće vam biti teško otići na kraj svijeta da nađete ono što tražite. Oni koji već jesu u vezama iznenađivat će voljenu osobu s prijedlozima punim aktivnosti i dinamike.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite vježbe disanja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

