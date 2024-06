Ovan

LJUBAV: Idući će vas dani svako malo dovoditi u prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe. Ipak, vaša distanciranost katkada će osujetiti moguća zbližavanja. Uz više otvorenosti sve će ispasti bolje. Na vama je da se potrudite.

KARIJERA: Tražit ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni što je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Neki će poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi im mogao ostati u nezaboravnom sjećanju po lijepom. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresirati. Svi će biti među ljudima i s osmijehom.

KARIJERA: Uspjeh će biti nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Izvana sjaj, iznutra praznina. Oni zreliji među vama bit će tužni, ali i potaknuti da posao organiziraju bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Definirajte svoje kriterije.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka gotovo cijeli ovaj tjedan. Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremit ćete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imat ćete povjerenja u budućnost.

KARIJERA: Sljedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato što će se situacija razviti u tom pravcu. Pomoći ćete mnogima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam energije. Štedite se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Ovih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno motivacije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im možda u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Pregled proteklog razdoblja u vama budi nadu u druge, ali ne budi vaše vlastito samopouzdanje. Ipak, ovih ćete dana imati prilike više pokazati i dokazati svoje radne sposobnosti. Zato ne oklijevajte, nego zasučite rukave i radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na vama drag sport.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite neku jednostavnu tehniku relaksacije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da jasno pokažete što osjećate.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate. Neki će trošiti više od planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica ili tjeskoba. Zanemarite to.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Razmišljat ćete i dakako analizirati što nedostaje u vašem privaTNom životu. Imat ćete potrebu za povlačenjem, a vaše ljubavno raspoloženje bit će klimavo. Smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja i postati pravi realist.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Suradnja je ključ uspjeha.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Škorpion

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete biti sretni i zadovoljni. Nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom bit će spremni dijeliti ama baš sve. Male brige bit će zanemarive. Oni koji su još sami neka izlaze što češće mogu.

KARIJERA: Mnogi će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom sasvim dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na suncu.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Vjerojatno ćete pomalo otupjeti za ljubav ili za zahtjeve druge strane. Ona vas neće najbolje razumjeti, ali ne pokušavajte objašnjavati kako se osjećate. Najviše zato što je ovo ipak prolazna faza. Budite mirni i nađite načina da se prilagodite.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali bit će blizu, ali vi sami nećete biti u najboljoj formi da ih iskoristite. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečiji zadatak ili jer takva pravila igre. Ipak, držite se postavljenih ciljeva.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: U u vašim osobnim odnosima vladat će ležernost. Mnogi parovi uživat će bez pritiska da se nekamo mora izaći ili nešto nekom dokazati. Bit će i onih koji će biti skloniji povlačenju i skrivanju emocija, a tu su i male provokacije.

KARIJERA: Prepreke koje vi vidite objektivno su manje nego što vam se čine. Nadilazit ćete ih svojom maštom i sposobnošću prilagodbe. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu. To što će uz sve to ići i određeni napori, očekivano je.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno snage za sve što trebate.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Osjećat ćete se prilično sigurno u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami uglavnom će maštati.

KARIJERA: Sjetite se samo koliko ste postigli u prošlosti, a najviše zato da motivirate sami sebe za budućnost. Kad vam nude nešto veliko, a vi posumnjate da to nije moguće ili da vi to ne možete, sami sebi pravite zatvoren put. Imajte više povjerenja u druge.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne nadmudrujte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Uglavnom ćete više razmišljati o ljubavi, nego što ćete ljubiti. Neki će opet osjećati iskušenje tajne ljubavne veze. Bit će drugih koji će vas pozivati u svoje društvo, ali nećete biti sigurni koji im je motiv. Ne morate uvijek sve znati unaprijed.

KARIJERA: Surađivat ćete se svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojim rade. Učinit će to i više nego uspješno. Prolazite određene transformacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom pobijedite brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

