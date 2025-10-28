Strijelac
Posao

★★★☆☆

Niste raspoloženi za velike poteze, a baš se to od vas očekuje. Utoliko ćete raditi s manje volje, ali energije imate dovoljno.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Ne trebate žuriti, ali ni razvlačiti.

