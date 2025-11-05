Strijelac
Strijelac

Jarac

Žena.hr
5. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Preciznost i jasnoća kojom ćete danas razriješiti jednu poslovnu zagonetku mnogima će izmamiti osjećaj divljenja.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Zdravi ste.

