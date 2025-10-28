Ribe
Ribe

Ribe

Žena.hr
28. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Danas radite na više razina: financijska strana napreduje dobro, a tu su i poslovi s komunikacijama, no i kreativna strana djelatnosti.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Sve je na svom mjestu.

Pročitajte još o:
Horoskop RibeHoroskop Utorak
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe
Ribe