13. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu. Drugi vas neće razumjeti.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Vježbajte toleranciju.

