29. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Kao da više ne sanjate o nečem velikom. To nije tipično za vas, ali je mudro. Privremeno ste postali skromni.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Male melankolije.

