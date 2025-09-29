ODMOR ZA TIJELO I DUŠU
Posao
★★★☆☆
Kao da više ne sanjate o nečem velikom. To nije tipično za vas, ali je mudro. Privremeno ste postali skromni.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Male melankolije.
