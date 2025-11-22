Rak
22. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Ne petljajte s onima za koje intuitivno osjećate da nisu na vašoj strani. S njima odradite samo ono što morate.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Zaključujte u miru.

Horoskop Rak
