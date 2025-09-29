ODMOR ZA TIJELO I DUŠU
Posao
★★★☆☆
Vjerojatno ćete se zateći u frustrirajućem položaju jer će vaši šefovi vući na jednu, a vi na drugu stranu.
Zdravlje&savjet
★★☆☆☆
Moguća je glavobolja.
