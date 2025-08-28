Rak
28. kolovoza 2025.

Posao

★★★★☆

Ne trpite ljude u maskama pa ćete danas dopustiti sebi da ih raskrinkate. Učinit ćete to s humorom.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Uživat ćete u sportu na zraku.

