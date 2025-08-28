OD 1. RUJNA
Posao
★★★★☆
Ne trpite ljude u maskama pa ćete danas dopustiti sebi da ih raskrinkate. Učinit ćete to s humorom.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Uživat ćete u sportu na zraku.
