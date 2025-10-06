Pun Mjesec stiže sutra i prodrmat će sve odnose te otvoriti stare rane

Stari problemi mogu ponovno isplivati, ali ovaj put ih trebamo zauvijek otpustiti

Pun Mjesec donosi kulminaciju, jasnoću i suočavanje s onim što smo dugo potiskivali. Ovaj put, njegove zrake ne dolaze nježno — već snažno osvjetljavaju odnose, emocije i neriješene situacije. Mnogi će osjetiti kako se nešto “lomi”, nešto završava ili se napokon otkriva istina koju više nije moguće ignorirati.

To može biti trenutak čišćenja, oslobađanja i konačnih odluka — ali i iscjeljenja, ako mu pristupimo svjesno. Energija je intenzivna, ali i iscjeljujuća.

Ovan

Pun Mjesec donosi snažan fokus na odnose i ravnotežu između “ja” i “mi”. Možda ćeš se osjećati kao da te netko pritišće ili ograničava, kao da moraš birati između vlastite slobode i potrebe za bliskošću. Emocije su jake, a tvoja impulzivna priroda može lako izletjeti u sukob. No sada nije vrijeme za rat, nego za iskrenost. Sve što izgovoriš mora dolaziti iz srca, ne iz ponosa. Ako uspiješ ostati smiren i otvoren, ovaj Mjesec ti donosi mogućnost dubljeg razumijevanja i pomirenja — s drugima, ali i samim sobom.

Bik

Bik osjeća potrebu za sigurnošću, ali ovaj Pun Mjesec može pokazati da se oslanjaš na krive temelje. Možda previše držiš nešto što je već trebalo otpustiti — bilo da je riječ o vezi, navici ili načinu života. Tvoja potreba za stabilnošću sada je na testu, jer svemir želi da shvatiš da prava sigurnost dolazi iznutra, ne izvana. Ako se pojave financijski ili emocionalni izazovi, shvati ih kao priliku da očistiš staru energiju i započneš zdraviji ciklus.

Blizanci

Ovaj Pun Mjesec donosi jasnoću u komunikaciji. Sve što si dosad prešućivao, sada mora izaći van. Možda ćeš biti uvučen u razgovore koje nisi planirao, ali upravo će ti oni otvoriti oči. Neki odnosi mogu se raskrinkati — vidjet ćeš tko ti zaista stoji iza leđa, a tko samo koristi tvoju radoznalost i energiju. Ako uspiješ zadržati smiren ton i slušati prije nego što progovoriš, možeš izvući dragocjene spoznaje i promijeniti smjer jedne važne veze.

Rak

Rakovi osjećaju snažnu potrebu za emotivnim mirom, no ovaj Pun Mjesec pokreće sve što je potisnuto. Obiteljske teme, odnosi s roditeljima ili bliskim ljudima sada dolaze u prvi plan. Možda ćeš osjetiti nostalgiju, tugu ili neizrečene riječi koje se vraćaju iz prošlosti. Ipak, ovo je i prilika za iscjeljenje. Pusti suze ako dolaze, ali ne zatvaraj se. Ovo je trenutak da se pomiriš sa starim dijelom sebe i da otpustiš krivnju koja te sputavala. Kad to učiniš, prostor za nove osjećaje i mir bit će otvoren.

Lav

Lav želi sjati, a ovaj Pun Mjesec osvjetljava tvoju potrebu za priznanjem i poštovanjem. Ako si imao osjećaj da tvoj trud nije prepoznat, sada ćeš to snažno osjetiti. Možeš se suočiti s osobom ili situacijom koja te podsjeća koliko si dao, a koliko malo dobio zauzvrat. Iako te to može povrijediti, zapravo te vodi prema istini — da tvoje svjetlo ne smije ovisiti o tuđem pljesku. Kad prestaneš tražiti potvrdu izvana, tvoja prava moć i karizma ponovno će zasjati.

Djevica

Tvoj svijet rutina, odgovornosti i organizacije sada je u previranju. Možda si se previše posvetila drugima i zanemarila vlastite potrebe. Tijelo ti može slati signale — umor, stres ili nesanica samo su odraz unutarnje neravnoteže. Pun Mjesec ti poručuje da zastaneš, da obnoviš energiju i napraviš prostor za sebe. Ako osjećaš da netko ne cijeni tvoj trud, vrijeme je da postaviš granice. Kad naučiš reći “ne”, otvorit ćeš vrata istinskom miru.

Vaga

Pun Mjesec otkriva pravu prirodu tvojih odnosa. Harmonija koju toliko voliš sada može biti narušena, ali to nije loše — istina mora izaći na površinu. Možda ćeš morati odlučiti što zaista želiš, kome vjeruješ i s kim možeš graditi nešto dugoročno. Ljubavne i prijateljske veze prolaze kroz test iskrenosti. Pokušaj ne izbjegavati sukobe, jer kroz razgovor može doći do dubljeg razumijevanja. Ako nešto mora završiti, prihvati to s mirom — ono pravo ostat će.

Škorpion

Tajne, potisnute emocije i neizrečene stvari sada izlaze van. Možda ćeš se suočiti s prošlim povredama ili sa strahom od gubitka kontrole. U ljubavi se možeš osjećati ranjivo, ali to nije slabost — to je poziv na transformaciju. Ako si spreman pustiti ono što te sputava, tvoja energija će se pročistiti i otvoriti put za dublju bliskost. Ovo je tvoj trenutak da spališ staro i rodiš se iznova.

Strijelac

Pun Mjesec te suočava s tvojim uvjerenjima i odnosima koji možda više ne dijele tvoju viziju. Možda ćeš preispitivati sve — od ciljeva do onoga što zaista želiš od partnera. Može se pojaviti snažna potreba za slobodom, ali pazi da ne pobjegneš od osjećaja samo zato što te guše. Ovo je trenutak da otvoriš srce, ali i da zadržiš vjeru. Kad pronađeš unutarnji balans, shvatit ćeš da ti nitko ne može oduzeti širinu duha.

Jarac

Jarče, tvoja karijera i reputacija dolaze u središte pažnje, ali u isto vrijeme srce ti postavlja pitanje — što te to zapravo čini sretnim. Možda si toliko težio uspjehu da si zaboravio na vlastite emocije. Pun Mjesec može donijeti trenutke umora ili spoznaje da moraš promijeniti smjer. U odnosima možeš shvatiti da moraš biti prisutniji i otvoreniji, jer ljubav traži ranjivost, a ne samo disciplinu. Ako dopustiš sebi da osjetiš, tvoj svijet će se proširiti izvan granica koje si sam postavio.

Vodenjak

Možda se osjećaš neshvaćeno ili odvojeno od drugih, ali upravo to iskustvo te vraća sebi. Sada je trenutak da odlučiš tko je tvoja prava zajednica i tko te podržava u tvojoj autentičnosti. U odnosima može doći do nesporazuma ako pokušavaš zadržati emocionalnu distancu. Otvori se, ali ne gubi svoje granice — tvoja posebnost je tvoja snaga.

Ribe

Ovaj Pun Mjesec ti donosi dublje razumijevanje sebe, ali i suočavanje s onim što si dugo potiskivao. Možda ćeš osjetiti zbunjenost, nostalgiju ili potrebu da se povučeš od svijeta. To je prirodno, jer ti sada procesiraš stare rane i pripremaš prostor za iscjeljenje. U ljubavi možeš doživjeti duboku povezanost, ali i lekciju o granicama — voli, ali ne gubi sebe. Tvoja duhovnost sada cvjeta, i ako poslušaš svoj unutarnji glas, pronaći ćeš mir koji ti je nedostajao.