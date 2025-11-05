Ovan
5. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Vaši mali koraci kojim mislite prijeći jednaku udaljenost ka velikom cilju sve su sporiji. Potražite pomoć.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Razmislite o svemu.

Horoskop Ovan
