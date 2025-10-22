ZA SVAKI ZNAK
Posao
★★★☆☆
Jedva čekate da zatvorite vrata na poslu. Ipak, ono što još danas treba odraditi, napravite kvalitetno.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Preispitajte se.
