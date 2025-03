Ne ide i ne ide: 3 najgore ljubavne kombinacije horoskopskih znakova

Da, ljubav je doista ponekad slijepa. No prije ili kasnije moramo se osvijestiti - ako ne prije, onda najkasnije onda kad nam zajednički dani postanu ispunjeni konfliktima i stresom, umjesto romantikom i uživanjem u dvoje.

Srećom, astrolozi su izračunali kojih šest znakova nikako ne bi trebali biti parovi - uzevši u obzir njihove osobnosti. Naravno, kao u svemu, tako i u horoskopu uvijek postoje iznimke - neki parovi možda spadaju pod nekompatibilne, ali ipak su se naučili izvrsno funkcionirati - što je znak velike zrelosti. No, za većinu ljudi bit će teško pronaći ljubavnu sreću s parternom koji im naprosto 'nije po mjeri'. Dakle, možda mogu funkcionirati kao suradnici, čak i prijatelji, ali kao ljubavnici nikako - ovi parovi ne bi se trebali naći u vezi jer će se slagati kao pas i mačka.

Ovan i Jarac

Ovo dvoje rogonja teško idu skupa - vatreni je ovan zabavan, energičan i pustolovan, a jarcu je bitna kontrola i odgovornost. Ovnu će jarac biti dosadan i činit će mu se da guši njegov iskričavi duh, a jarac će ovna doživjeti kao previše napornog da bi poželio biti u njegovoj blizini. Sve u svemu, jarac ne podnosi osobe koje su jako spontane, opuštene i koje će se lako prepustiti struji, a ovan traži nekog iskrenog, romantičnog i transparentnog u komunikaciji - a to je sve ono što jarac nije.

Bik i Vodenjak

Bikovi su tvrdoglavi i oštrog uma, a vodenjaci su s glavom u oblacima - nije teško uvidjeti kako ova kombinacija nema budućnosti. Osobama u znaku bika veliki problem predstavljat će pokušaj da se priviknu na vodenjakovu sklonost sanjarenju i neovisni duh, osobito kad na redu budu pitanja vezana za financije i kućne poslove. Bik je praktičan, živi u sadašnjem trenutku, dok je vodenjak vizionar koji je mislima uvijek u svom svijetu - u kojem za bika nema mjesta.

Blizanci i Ribe

Osobe rođene u znaku blizanca su slobodnog duha, društveni su i komunikativni, no izražavanje dubokih osjećaja pričinjava im nelagodu. Nisu tipovi koji će satima razgovarati o vezi ili slušati romantične pjesme, izgubljeni u sanjarenju. S druge strane, senzitivne ribice rado upravo tako provode svoje dane. Ribe su suosjećajne, a to je nešto što je blizancima strano - zato između ova dva znaka postoji nepremostiv jaz. Čak i ako pokušaju, blizancima neće poći za rukom otvoriti ribama dušu pa će njihov odnos uvijek ostati na površini - a to je nešto što svaka prava riba, ljubiteljica dubina, istinski prezire.