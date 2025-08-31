Mjesečni horoskop za rujan: Mladi Mjesec ostvaruje snove, a Saturn će prijateljstva staviti na kušnju

Sezona Djevice idealna je za pokretanje novih projekata, usvajanje zdravih navika i reorganizaciju prostora

Rujan donosi snažnu energiju i potiče nas na uređivanje života. Sezona Djevice idealna je za pokretanje novih projekata, usvajanje zdravih navika i organiziranje prostora.

Od 1. rujna Saturn u retrogradnom hodu u ribama potiče introspektivnu refleksiju, dok Merkur u djevici od 2. rujna donosi fokus na ciljeve i rutine. Pomrčina i pun Mjesec 7. rujna mogu otkriti smjer prema dugogodišnjim snovima, a mladi Mjesec i solarna pomrčina 21. rujna donose važne odluke i promjene. Sezona vage, uz Mars u škorpionu, potiče sporiji tempo, ambiciju i fokus na ljubav i partnerstva.

Ovan

Rujan donosi uvid u situacije koje vas možda koče. Saturn vam pomaže da mirno zatvorite stara poglavlja. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna pruža priliku za oprost i novi početak. Venera u rutinama potiče vas da se zaljubite u svakodnevicu i male radosti, dok mladi Mjesec 21. rujna otvara put prema zdravlju i dobrobiti.

Bik

Ovaj mjesec naglašava važnost pravih kontakata i umrežavanja. Retrogradni Saturn vas potiče da redifinirate svoje prijateljske odnose. Merkur u kreativnoj zoni od 2. rujna pomaže u napretku projekata i novih smjerova. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna donosi pozitivne uvide, a mladi Mjesec 21. rujna potiče vas da se više posvetite onome što volite i uživate u svakom trenutku.

Blizanci

Vrijeme je za introspektivni rad i planiranje budućnosti. Retrogradni Saturn u vašoj karijeri potiče ozbiljnost u postavljanju ciljeva, dok Uran retrogradno u znaku donosi dublje razmišljanje o odlukama. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna podsjeća da snovi mogu postati stvarnost. Merkur u kreativnoj zoni od 18. rujna pomaže u pokretanju novih projekata, dok mladi Mjesec 21. rujna otvara put budućim uspjesima.

Rak

Rujan je mjesec u kojem se fokusirate na život koji volite. Retrogradni Saturn potiče redefiniranje uspjeha i introspektivno razmatranje vlastitih želja. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna pokazuje da su sve mogućnosti otvorene, dok Merkur i Venera donose dobre psolovne i romantične prilike. Mladi Mjesec 21. rujna pruža jasnu viziju budućnosti.

Lav

Rujan donosi napredak u financijama i dugoročnim projektima. Retrogradni Saturn upozorava na oprez kod financijskih ponuda. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna otkriva namjere drugih ljudi. Merkur i mlad Mjesec pomažu u pregovorima i rješavanju problema, dok vas sezona vage podsjeća na važnost otvorenosti i iskrenosti u komunikaciji.

Djevica

Ovaj mjesec je savršen za osobni napredak i introspektivni rad. Retrogradni Saturn potiče vas na preispitivanje ljubavnih odnosa, a Merkur potiče na pokretanje projekata. Retrogradni Uran u karijeri donosi uzbudljive prilike za promjenu. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna i mladi Mjesec 21. rujna prilika su za ostavrenje najvećih snova.

Vaga

Rujan označava početak transformacije i brige o zdravlju. Retrogradni Saturn naglašava važnost planiranja budućnosti. Merkur u zoni iscjeljivanja pomaže u usvajanju novih zdravih navika. Pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna i mladi Mjesec 21. rujna donose jasne uvide u karijeru i privatni život.

Škorpion

Rujan traži introspektivan rad i razumijevanje vlastitih mogućnosti. Uran retrogradno potiče razmišljanje o transformaciji, a Venera u zoni društvenih kontakata pojačava vašu sposobnost uvjeravanja. Mars u znaku od 22. rujna donosi strast u nove projekte i osobnu realizaciju.

Strijelac

Fokus vam je na karijeri. Retrogradni Saturn donosi promjene u životnom prostoru, Merkur donosi napredak u projektima, a pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna naglašava važnost obitelji i doma. Mladi mjesec 21. rujna pomaže u donošenju ključnih odluka za budućnost.

Jarac

Rujan donosi nove ideje, projekte i ravnotežu između privatnog i poslovnog. Merkur i mlad Mjesec donose napredak u karijeri, a pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna donosi realizaciju važnih ciljeva.

Vodenjak

Vrijeme je da se fokusirate se na buduće planove. Retrogradni Saturn potiče introspektivni rad, a pun Mjesec s pomrčinom 7. rujna donosi jasne uvide u buduće odluke. Merkur i Venera donose avanture i romansu, dok sezona Vage otvara prostor za širenje horizonta.

Ribe

Rujan je mjesec resetiranja i introspektivnog rada. Retrogradni Merkur pomaže u fokusiranju na osobni rast, dok pun Mjesec s pomrčinom i mladi Mjesec donose prilike za ljubav i financijsko poboljšanje. Venera u ljubavnoj zoni donosi romantične prilike, a sezona Vage potiče pozitivne promjene u životu.