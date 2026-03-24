Kraj zastoja! Merkur ide direktno u Ribama – evo što čeka vaš znak

Sve do 14. travnja, dok je Merkur u Ribama, iskoristite priliku da spojite intuiciju i razum. Dopustite da vas vodi unutarnji osjećaj, ispravite komunikacijske greške iz prošlosti i hrabro zakoračite u novo poglavlje. Svemir je na vašoj strani

Nakon tjedana zbunjenosti, nesporazuma i tehničkih poteškoća, astrološka magla napokon se podiže. Merkur, planet komunikacije, intelekta i logike, 20. ožujka završio je svoj retrogradni hod i krenuo direktno u intuitivnom znaku Riba. Ovaj preokret dogodio se na sam dan proljetnog ekvinocija, što simbolizira početak nove astrološke godine i donosi val svježe energije, optimizma i prijeko potrebne jasnoće.

Razdoblje iza nas vjerojatno je bilo ispunjeno kašnjenjima, čudnim snovima i osjećajem da se teško izražavate. Možda ste se osjećali kao da stalno čitate između redaka ili da nikako ne možete doći do pravih informacija. To je klasičan utjecaj retrogradnog Merkura u Ribama, znaku u kojem su činjenice često zamagljene osjećajima. Sada, kada Merkur ponovno putuje prema naprijed, uvidi koje ste prikupili napokon sjedaju na svoje mjesto, a ono što je bilo nejasno postaje potvrda koju ste dugo čekali.

Intuitivna jasnoća umjesto hladne logike

Merkur se u tradicionalnoj astrologiji ne osjeća najugodnije u Ribama; smatra se da je tu u "izgonu". To znači da planet zadužen za analizu i detalje ne funkcionira punom snagom u vodenom svijetu snova, emocija i duhovnosti. Zbog toga jasnoća koju donosi njegov direktni hod nije uvijek doslovna. Umjesto konkretnih činjenica, odgovori nam stižu kroz intuiciju, snove i suptilne znakove iz okoline.

Ovo je razdoblje u kojem nas svemir potiče da više vjerujemo svom unutarnjem glasu. Ako vam se neka odluka čini ispravnom na dubokoj, emocionalnoj razini, vjerojatno i jest, bez obzira na to što logika govori. Posebno je važno istaknuti da se od 20. ožujka do 6. svibnja svi planeti kreću direktno, što stvara rijedak kozmički prozor za napredak bez prepreka. Sve što sada započnete ima veliku šansu za uspjeh, stoga hrabro krenite u nove projekte.

Što direktni Merkur donosi vašem znaku do 14. travnja?

Ovan

Vrijeme je da budete iskreni prema sebi. Otkrivenje vam stiže u trenutku tišine, a vi napokon shvaćate zašto nešto nije uspjelo. Oslobađate se tereta koji vas je iscrpljivao, a mir pronalazite kroz privatan razgovor ili suptilan znak koji vam napokon daje smisao.

Bik

Shvaćate tko i što uistinu podržava vašu budućnost. Neke iluzije o prijateljstvima ili ciljevima se raspršuju, ali to vam donosi olakšanje. Jasnije vidite financijsku sliku i spremni ste donijeti pametne odluke vezane uz dugoročne investicije i stabilnost.

Blizanci

Napokon možete odahnuti. Budući da Merkur vlada vašim znakom, njegov retrogradni hod vas je najviše pogodio. Sada se magla u karijeri raščišćava. Ideja u koju ste sumnjali sada se čini ispravnom, a nesporazumi s nadređenima ili klijentima se rješavaju. Samopouzdano istupite naprijed.

Rak

Vraćate povjerenje u sebe i svoje odluke. Bilo da je riječ o planiranju putovanja, upisu na tečaj ili rješavanju obiteljskih nesuglasica, razgovor ili vijest koju čujete mijenja vam perspektivu. Vrijeme je da napravite korak vjere i proširite svoje horizonte.

Lav

Kreativna blokada je gotova. Ideje ponovno teku, a strastveni projekti koji su bili na čekanju dobivaju novi zamah. U intimnim odnosima komunikacija postaje jasnija, a ovo je i idealno vrijeme za rješavanje pitanja zajedničkih financija, dugova ili emocionalnih granica.

Djevica

Kao i Blizanci, i vi osjećate golemo olakšanje jer je vaš vladar Merkur krenuo naprijed. Mentalna jasnoća je na vrhuncu, a fokus je na partnerskim odnosima. Ugovori i dogovori koji su bili sporni sada se mogu uspješno definirati i potpisati. Istina izlazi na vidjelo.

Vaga

Iz kaosa prelazite u mir. Vaša dnevna rutina i radno okruženje napokon postaju organiziraniji. Nesporazumi s kolegama se stišavaju, a vi pronalazite zdraviju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Vrijeme je da se posvetite svom blagostanju.

Škorpion

Vaša muza se vratila. Kreativno izražavanje i romantična komunikacija postaju izravniji i manje podložni krivim tumačenjima. Bilo da se radi o hobiju ili ljubavnom susretu, osjećate da se vraćate u svoj prirodni ritam i ponovno birate ono što vam donosi radost.

Strijelac

Dom je tamo gdje su vam srce i um. Nesuglasice unutar obitelji se rješavaju, a planovi vezani za nekretnine ili preuređenje doma postaju ostvarivi. Ovo je i povoljno razdoblje za učenje i osobni rast koji su bili usporeni.

Jarac

Napokon možete jasno izraziti ono što vam je na umu. Poruka koju ste čekali stiže, a nesporazumi u komunikaciji s okolinom, posebno s braćom, sestrama i bliskim prijateljima, nestaju.

Vodenjak

Mala, ali snažna promjena u načinu razmišljanja pomaže vam donijeti pametnije odluke. Financijska situacija postaje preglednija, bilo da dobivate odgovor o povišici ili rješavate dilemu oko ulaganja. Vraćate vjeru u vlastite sposobnosti.

Ribe

Izlazite iz egzistencijalne magle. Budući da se preokret dogodio u vašem znaku, vi ćete ga najsnažnije osjetiti. Vraća vam se samopouzdanje, sposobnost da jasno izrazite svoje potrebe i donesete važne osobne odluke koje ste odgađali. Svi vas slušaju, iskoristite to.