25. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Polako izlazi na vidjelo da ste vi u nekim pitanima stručniji od vaših nadređenih. Nemojte si zbog toga umisliti.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Izbjegavajte kolače.

