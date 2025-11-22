Lav
Lav

Lav

22. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

U predloženom poslu s prijateljima ne budite popustljivi jer ćete unatoč dobrim namjerama, biti na gubitku.

Zdravlje&avjet

★★★☆☆

Ponekad ste siti svega. Osamite se.

Lav
Lav