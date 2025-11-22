KOLEDŽ DJEVOJKE
Posao
★★★☆☆
U predloženom poslu s prijateljima ne budite popustljivi jer ćete unatoč dobrim namjerama, biti na gubitku.
Zdravlje&avjet
★★★☆☆
Ponekad ste siti svega. Osamite se.
