13. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Napetosti na poslu rezultat su novih ambicija vaših šefova. Na vama je da se prilagođavate.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Imate snage za sve što vas snađe.

