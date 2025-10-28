Jarac
Jarac

Jarac

Žena.hr
28. listopada 2025.

Posao

★★☆☆☆

Vjerojatno ćete se zateći u frustrirajućem položaju jer će vaši šefovi vući na jednu, a vi na drugu stranu.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Ništa ne forsirajte.

Pročitajte još o:
Horoskop JaracHoroskop Utorak
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac
Jarac