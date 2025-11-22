Jarac
22. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Danas ne ulazite u rasprave, a ako može, ni u priče sa šefovima, jer će oni misliti jedno, a vi drugo.

Zdravlje&savjet

★★★★★

U dobroj ste formi.

