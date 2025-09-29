Jarac
29. rujna 2025.

Stići će vam temeljito izvješće o financijskim rezultatima ili o vašoj osobnoj zaradi koja neće biti zanemariva.

Idite tamo gdje vam je dobro.

