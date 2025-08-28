Jarac
Žena.hr
28. kolovoza 2025.

Posao

★★★★☆

Ne sumnjajte u svoje sposobnosti. Vrijedni ste i znate kako dalje. Samo treba krenuti.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Imate snage bez obzira na sve.

