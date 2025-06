Jagodni pun Mjesec u Strijelcu: Tko će se smijati, a tko plakati?

Ovisno o tome gdje se znak strijelca nalazi u tvojoj natalnoj karti, različita životna područja bit će u fokusu – od ljubavi i karijere do unutarnjeg rasta i osobnih uvjerenja

Sezona blizanaca je u punom jeku – razigrana, znatiželjna i komunikativna energija lebdi u zraku. Dani postaju sve duži, temperature rastu, a zrak je ispunjen iščekivanjem ljeta i novih početaka. No prije nego što zakoračimo u najtopliji dio godine, svemir nam donosi snažan astralni trenutak – pun Mjesec u znaku strijelca.

Ovaj puni Mjesec, poznat i kao Jagodni Mjesec, ime duguje Algonquinskim Indijancima koji su ga tako nazvali jer se pojavljuje upravo u vrijeme kada jagode dozrijevaju. Simbolički, to je vrijeme plodova, zahvalnosti i uživanja u onome što smo zasadili – bilo to na fizičkoj, emocionalnoj ili duhovnoj razini.

Pun Mjesec doseže svoj vrhunac u srijedu, 11. lipnja, u 9:44 ujutro po srednjoeuropskom vremenu, i donosi priliku za širenje vidika, oslobađanje od ograničenja i pogled prema budućnosti s više optimizma i vjere. Strijelac je znak istine, mudrosti, filozofije i dalekih putovanja – i sada nas poziva da se zapitamo kamo zaista želimo ići, doslovno i metaforički.

No, utjecaj punog Mjeseca nije isti za sve. Ovisno o tome gdje se znak strijelca nalazi u tvojoj natalnoj karti, različita životna područja bit će u fokusu – od ljubavi i karijere do unutarnjeg rasta i osobnih uvjerenja.

Ovan

Osjećaš se kao da ti se otvaraju novi horizonti, ovne? Trebao bi – jer ovaj puni Mjesec u strijelcu osvjetljava tvoju devetu kuću putovanja i osobnog rasta, koja je upravo i povezana sa znakom Strijelca. Uz Mars u lavu, još jednom vatrenom znaku, vjerojatno osjećaš dodatnu hrabrost i poticaj da kreneš u nepoznato ili da se prepustiš spontanosti. Bilo da doslovno rezerviraš putovanje ili se metaforički oslobodiš nečega što ti sputava slobodniji duh, ovaj puni Mjesec neka ti bude inspiracija da sanjas veće snove i širiš svoje granice.

Bik

Ovaj puni Mjesec mogao bi biti posebno transformativan za tebe, Biku, jer prolazi kroz tvoju osmu kuću preobrazbe i intime. Osim toga, Mars je u napetom aspektu s tvojim znakom, što može donijeti određenu napetost ili manjak motivacije. No sada imaš priliku usmjeriti pažnju na svoje najbliže odnose. Osma kuća bavi se intimnošću, dijeljenjem resursa i dubokim vezama. S Mjesecom u strijelcu – znaku slobode i širine – možeš osjetiti potrebu da redefiniraš kako doživljavaš bliskost. Možda ćeš poželjeti više slobode unutar odnosa ili se odvažiti na emocionalno otvaranje na nov način. Vodi se intuicijom i mudro procijeni što ti zaista treba.

Blizanci

Ovaj puni Mjesec nalazi se u tvom suprotnom znaku – strijelcu, što znači da osvjetljava tvoju sedmu kuću partnerstva i dugoročnih veza. Uz Mars koji podržava ovaj Mjesec, mogu izaći na vidjelo teme u vezama koje su dosad tinjale ispod površine – zato pažljivo biraj riječi i komuniciraj s taktom. Naravno, ova lunarna energija može te i potaknuti na ozbiljniji pristup vezama. Ako si u vezi, možda ćeš poželjeti učvrstiti odnos. Ako si slobodan/slobodna, mogla bi se javiti želja za izlascima, novim poznanstvima ili produbljivanjem postojećeg odnosa.

Rak

Ovaj puni Mjesec ti donosi priliku da osvježiš svoju svakodnevnu rutinu, dragi raku, jer osvjetljava tvoju šestu kuću brige o sebi, zdravlja i navika. A kako su puni Mjeseci prirodni trenutci kulminacije i otpuštanja, možda je vrijeme da se oprostiš od neke stare navike koja ti više ne koristi. Strijelac te poziva na istraživanje nepoznatog i isprobavanje novih stvari, pa tako i ovaj Mjesec potiče da uneseš promjene u svoje dnevne obrasce. Promjena može biti zastrašujuća – osobito za tebe, koji voliš poznato i emotivno sigurno – ali ovaj put, ona bi ti mogla donijeti osjećaj svježine i osobne snage.

Lav

Ovo je moćan trenutak za tebe, lave, jer puni Mjesec boravi u još jednom vatrenom znaku – strijelcu – dok je Mars upravo u tvom znaku, pojačavajući tvoju energiju. Ovaj Mjesec aktivira tvoju petu kuću kreativnosti, izražavanja i veselja, što je ujedno i kuća kojom vlada tvoj znak – lav. Zato ne čudi ako se osjećaš uzbuđeno, zaigrano, pa čak i zavodljivo. Ako si proteklih tjedana imao kreativne blokade ili si osjećao sputanost, sada je idealan trenutak da ponovno preuzmeš kontrolu i otpustiš kočnice.

Djevica

Kako stoje stvari na kućnom planu, djevice? Ovaj puni Mjesec u strijelcu stvara napet kvadrat s tvojim Suncem, što može donijeti izazove, a pritom se smješta u tvoju četvrtu kuću doma i obitelji. Bilo da se radi o nekoj situaciji kod kuće koja zahtijeva promjenu, ili o nečemu što je došlo do kraja – vrijeme je za otpuštanje. Možda ćeš se odlučiti na fizičko čišćenje prostora i rješavanje viškova – što je aktivnost koja ti zapravo itekako odgovara – ali jednako tako može biti riječ i o emocionalnom oslobađanju od nečega što ti više ne donosi mir unutar obiteljskih odnosa ili osobnog prostora. U svakom slučaju, prigrli toplinu doma i dopusti sebi da ga učiniš utočištem. Ako osjetiš potrebu, pozovi bliske prijatelje na mali ritual punog Mjeseca, uz svijeće, glazbu i razgovore – tvoj način prizivanja balansa i sigurnosti.

Vaga

Ovaj puni Mjesec mogao bi za tebe biti posebno društveno razdoblje, vago, jer osvjetljava tvoju treću kuću komunikacije i lokalne zajednice. Idealno je vrijeme za predljetna druženja – a tko zna, možda upoznaš i zanimljive nove ljude. Uz strijelčevu energiju u pozadini, poruka je jasna: misli veliko – i pričaj o tome. Pod ovim lunarnim zrakama, dopusti si pokrenuti nove razgovore i podijeliti ideje koje inače zadržavaš za sebe. Ako osjetiš otpor, ovaj Mjesec te poziva da budeš hrabra/hrabar i progovoriš – nikad ne znaš kamo bi te to moglo odvesti.

Škorpion

Ovaj puni Mjesec daje ti priliku da se ozbiljno pozabaviš svojim financijama, škorpione, jer prolazi kroz tvoju drugu kuću novca, materijalne sigurnosti i samopouzdanja. Ako si zanemario/la budžet ili vlastitu vrijednost, očekuj da će te ovaj Mjesec osnažiti da preuzmeš kontrolu. Zapamti – zaslužuješ sve ono što želiš. A uz strijelca, znak slobode i ekspanzije, na čelu ovog lunarnog trenutka, ne boj se težiti višem. Budi otvoren/a za nove prilike, ulaganja ili povećanje prihoda, ali ne zaboravi ostati dosljedan/a svojim financijskim planovima.

Strijelac

Ovo je tvoj puni Mjesec, strijelče – i to u tvojoj prvoj kući identiteta i osobnog izraza. Polovica godine je iza tebe, što ga čini savršenim trenutkom za unutarnji pregled i reset. Možda osjećaš da je vrijeme da okreneš novi list – i to je potpuno točno. Mars u lavu ti daje dodatno samopouzdanje, a tvoje prirodno zračenje sada dolazi do izražaja više nego inače. Iskoristi priliku da osvježiš svoj imidž, pokreneš novi projekt ili podijeliš svoje ideje. Sanjaj veće – sada je pravo vrijeme.

Jarac

Za tebe, jarče, ovaj puni Mjesec mogao bi biti emocionalno dublji, jer se odvija u tvojoj 12. kući zatvaranja, iscjeljenja i podsvijesti. Puni Mjeseci su uvijek trenutci otpuštanja, ali sada bi to moglo biti posebno intenzivno. Vrijeme je da se suočiš s unutarnjim obrascima, starim pričama ili emocijama koje si možda potiskivao/la. Posveti pažnju snovima i intuiciji – ona ti sada šalje važne poruke. Možda neće biti lako, ali vatrena energija strijelca može donijeti iscjeljenje kroz pročišćenje.

Vodenjak

Ovaj puni Mjesec osvjetljava tvoju 11. kuću zajednica i društvenih mreža, Vodenjače, pa je idealan trenutak da proširiš svoje krugove. Osjećaš se inspirirano da se povežeš s drugima – bilo putem prijateljstava, timskog rada ili čak humanitarnih inicijativa. Mars u lavu ti daje hrabrost i motivaciju, pa iskoristi priliku da se istakneš i budeš viđen/a. Ako primijetiš da s nekim ljudima više ne rezoniraš, obrati pažnju i na to. U svakom slučaju, ovo je šansa za umrežavanje i nova poznanstva.

Ribe

Na poslovnom planu mogli bi se dogoditi zanimljivi pomaci, ribe, jer ovaj puni Mjesec prolazi kroz tvoju desetu kuću karijere, javnog imidža i životne svrhe. Ako si radila/radio na nekom projektu ili nadograđivao/la svoj portfolio, mogao bi doći trenutak priznanja i uspjeha. Uz Sagovsku energiju rasta i sreće te Marsovu odlučnost, sada imaš snagu i jasnoću da kreneš za onim što želiš – bilo da se radi o napredovanju, promjeni posla ili javnoj prezentaciji.