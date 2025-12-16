Horoskop za utorak: Ribe će idealizirati voljenu osobu, škorpionima će biti napeto na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete potpuno okrenuti prema partneru, ali će vam on stalno donositi izazove koji u vama bude nemir. POSAO: Mjerit će se vaše zasluge u poslu. Istovremeno vam dolaze sjajne ideje pune kreativnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojoj prehrani.

Bik

LJUBAV: Iako nećete biti previše otvoreni za ljubav, ipak ćete pokazati dobru dozu društvenosti i komunikacije. POSAO: Svojim znanjem uspjet ćete se nametnuti i pobijediti protivnike koji su imali drukčija mišljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte da li stojite s nogama na zemlji.

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će se zateći na kavi u neobaveznom razgovoru, a onda će tek poslije shvatiti da tu ima i nešto više. POSAO: Danas bi mogli dobro raditi umjetnici među vama. Ostali će imati prepreke, ne u idejama, nego u realizacijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte svoje snage.

Rak

LJUBAV: Od grubosti vanjskog svijeta danas ćete bježati u svijet svoje mašte. Ništa čudno za vas, ali partneru je toga već dosta. POSAO: Na sastancima će doći do petljavina koje će vas iznutra živcirati. Vi volite da je sve jasno, a događa se suprotno. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svakog pritiska.

Lav

LJUBAV: Danas ćete teško ostvariti bilo kakvu ravnotežu u osobnim odnosima. Najbolje će proći oni koji su sami. POSAO: Danas bi vam mogle pasti na pamet neobične financijske ideje. Neki će zarađivati i na crno. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete osjetljivi i s velikom potrebom da vas netko prigrli. Ako te u vezi, dobro je, no ako ste sami, mučit će vas čežnje. POSAO: Ako vam danas predlože jednu financijsku kombinaciju povezanu s ulaganjem, morate raščistiti svaki detalj u vezi istog. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprezno s medikamentima.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete iznimno maštoviti u ljubavnom životu. Uspjet ćete oplemeniti svoj odnos s voljenom osobom na najbolji mogući način. POSAO: Moguć je financijski izdatak za koji ćete misliti da se mogao izbjeći, odnosno da nije potreban. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica.

Škorpion

LJUBAV: Vaš ljubavi život danas će imati novi uzlet zahvaljujući čarobnoj komunikaciji koja će se odvijati između vas i partnera. POSAO: Napetosti na poslu rezultat su novih ambicija vaših šefova. Na vama je da se prilagođavate. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost živaca.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da ćete svojom ljubavlju pomalo gušiti partnera. Dopustite mu (joj) nešto više kretanja. POSAO: U kreativnim i umjetničkim poslovima danas ćete biti uspješni. Ostale djelatnosti tražit će više smisla za realnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ni umor vas ne zaustavlja.

Jarac

LJUBAV: Ako pokušate stati na kraj svemu što vas smeta, opet nećete postići mir. Pametnije je povući se i pričekati. POSAO: Nekima vaše zasluge u poslu neće biti potpuno jasne, pa ćete se morati malo više dokazati. Bit ćete kreativni i uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Mašta će vam danas raditi sto na sat. Neki će u voljenoj osobi vidjeti nešto što ona uopće nije. Moguće su nerealne procjene. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima oslonit ćete se na svoju kreativnost i tako naći zajednički jezik s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni pad imuniteta.

Ribe

LJUBAV: Neki će danas doživjeti posebno nadahnuće za ljubav. Također će biti skloni idealizirati voljenu osobu. POSAO: Vaši šefovi vući će na jednu, a vi na drugu stranu. Ipak, ne radi se o sukobu, nego o različitim metodama do istog cilja. ZDRAVLJE&SAVJET: Smanjite slatko u prehrani.