Horoskop za utorak: Rakovi će biti pokretači na poslu, lavovi ne smiju odbijati ljude oko sebe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Velik dio vaših ljubavnih želja povezan je s uvažavanjem druge strane. Vi se zaista znate uvući pod kožu. POSAO: Imate otvoren put za razvoj u struci. Na vama je da napravite dobar plan i da ga slijedite. ZDRAVLJE&SAVJET: Prisjetite se svojih znanja.

Bik

LJUBAV: Danas ćete se u ljubavnim pitanjima oslanjati na svoju maštu. Ona će vam pomoći da poboljšate međusobne odnose. POSAO: Manje će vam se raditi, a više teoretizirati, filozofirati ili sanjariti. Ovisno što se traži na poslu, takva će biti i učinkovitost. ZDRAVLJE&SAVJET: Razbudite se.

Blizanci

LJUBAV: Uz partnerovu današnju osjetljivost, nepovoljne okolnosti i tekuće probleme, najbolje je da budete strpljivi. POSAO: Oni koji mogu ostati tamo gdje jesu, neka ostanu. Oni koji moraju ići u nove izazove, neka budu oprezni. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Rak

LJUBAV: Usredotočit ćete se na fino ponašanje. Kavalirskim gestama osvajat ćete osobu do koje vam je stalo. POSAO: Imat ćete priliku pokrenuti ne samo ljude i događaje, nego i nešto što ste imali na pameti kao ideju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema potrebe za žurbom.

Lav

LJUBAV: Ništa ne želite prepustiti slučaju, ali u isto vrijeme imate potrebu za opuštanjem. Morat ćete balansirati. POSAO: Zaposleni u socijalnim službama imat će sve više posla. Ostali će biti u poziciji da dijele savjete i pomažu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odbijajte ljude oko sebe.

Djevica

LJUBAV: Nemojte glumiti da vam je bolje nego što jest. Dobro je i neka tako ostane i dalje, no bez nerealnih pretenzija. POSAO: Uslijedit će povećanje socijalnih angažmana ili će vas drugi tražiti savjet, s pomoću poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se potrebe za dominacijom.

Vaga

LJUBAV: Vaši privatni odnosi napreduju uz niz ugodnih druženja, zabava i otvorenosti prema ljudima i događajima. POSAO: Neki od vaših kolega na radnom mjestu danas će pokazati dozu depresivnosti. Vi ćete ih tješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Aktivirajte svoj smisao za humor.

Škorpion

LJUBAV: Oni u stabilnim vezama danas će više poraditi na svom i partnerovom erotskom životu. Ostali će se zabavljati. POSAO: Vjerojatan je izdatak koji niste predvidjeli, no nećete ga prihvatiti kao problem, nego ćete se još našaliti na svoj račun. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate duha.

Strijelac

LJUBAV: Manjak interesa za ljubav rezultat je stalnih frustracija koje trpite već neko vrijeme. Pokušajte na sve gledati pozitivno. POSAO: Pred vama su nove mogućnosti napredovanja. Ipak, prvo ćete sve dobro analizirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Jarac

LJUBAV: Bili vi tužni ili ne, morat ćete sebi priznati da dobro izdržavate ovaj nezahvalni ljubavni period. POSAO: Danas se ne uplićite u rasprave šefovima jer niti će vas razumjeti, niti podržati. Neka ostane tako kako jest. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne prigovarajte.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete uspjeti zanemariti ljubavne brige i sve okrenuti na zabavu. Ona će biti površna, ali i to vam dobro dođe. POSAO: Na poslu ćete se pokazati površnim. Ne ulazite u zahtjevnije zadaće, nego se držite pravila i onog što je zadano. ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte u tišini.

Ribe

LJUBAV: Kombinirat ćete otvorenost i zatvorenost u osobnim odnosima. Ovo drugo bit će rezervirano za četiri kućna zida. POSAO: Netko će u vama pokušati izazvati malodušnost, a sve zbog vlastite zavisti. Ne uzimajte takve ljude za ozbiljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Oni koji gunđaju obično su puni kompleksa.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn