Horoskop za srijedu: Ovnovima će smetati svaka sitnica, strijelci će se prilagođavati drugima

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete postajati sve senzibilniji, pa su mogući posebni zahtjevi od vas prema voljenoj osobi. POSAO: Smetat će vam svaka sitnica i u svemu ćete nalaziti razloga za prigovore. Fokusirajte se na pozitivno. ZDRAVLJE&SAVJET: U strahu su velike oči.

Bik

LJUBAV: Oni koji su u vezama imat će jaku potrebu biti s voljenom osobom. Oni koji su sami bit će mučeni čežnjama. POSAO: Danas ćete u poslu više koristiti maštu ili intuiciju, a manje ćete se držati pravila. Jednostavno ćete znati što treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavat ćete tjelesne napore.

Blizanci

LJUBAV: Sve je više onih koji su zainteresirani za vas. Vaš šarm i zračenje zarazni su. Samci mogu birati koga žele. POSAO: Pustit ćete neka se stvari razvijaju polako i tijekom vremena jer vam posao trenutačno nije prioritet. ZDRAVLJE&SAVJET: Opet vas zanima alternativa.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život razvija se dobro. Danas ćete malo više pažnje posvetiti voljenoj osobi. POSAO: Vaši poslovni odnosi i suradnje danas će do vas zahtijevati malo više fleksibilnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prilagodljivi.

Lav

LJUBAV: Osim erotike kojoj jako pridajete značaj, u drugom dijelu dana ojačat će i intelektualna strana odnosa s partnerom. POSAO: Nalazite se između više mogućnosti. Prisjetite se koji su vaši ciljevi i neka vam oni budu kriterij. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odustajte.

Djevica

LJUBAV: Osmijesi, zanimljive priče, maštoviti prijedlozi – sve je to moguće u vašim privatnim odnosima danas. POSAO: Sad shvaćate da ste povlačenjem nekih rezova učinili dobro i da vam je novi put potpuno otvoren. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Vaga

LJUBAV: Zanemarit ćete ozbiljnost i prepustiti se pričama ili tračeraju. Jedna tema bit će suvišna, a partner će vam prigovoriti. POSAO: Danas ćete si dopustiti mali luksuz ili ćete dio radnog vremena provesti ljenčareći. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete lakomisleni.

Škorpion

LJUBAV: Lijepim riječima vi ćete otvoriti svaka vrata, pa i one osobe čije se srce sporije grije. Poslužite se kavalirskom metodom. POSAO: Zadovoljni ste onim što ste postigli, no sad se postavlja pitanje što dalje? Na ovim temeljima možete graditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o novim ciljevima.

Strijelac

LJUBAV: Morat ćete se bolje prilagođavati drugima, jer bez toga neće biti ni bliskosti ni ljubavi. Budite diplomat. POSAO: Napokon uviđate što trebate učiniti kako bi napredovali u poslu. To što vam to teško pada samo je vaš problem. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrudite se više.

Jarac

LJUBAV: I dalje stoji da trebate biti maksimalno taktični i prilagodljivi. Oni koji su još sami neka puste drugoj strani da vodi. POSAO: Trebalo bi zapeti, a vama se još uvijek ne da. Što dulje budete razvlačili, više će se zaostataka nakupiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Disciplinirajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Zabavljanje i ljubav i danas će vam biti prva stvar. Oni u vezama potpuno će se predati voljenoj osobi. POSAO: Posao ćete odrađivati bez mnogo razmišljanja. Vaš angažman bit će gotovo mehanički, ali vama će biti dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Ribe

LJUBAV: U vašoj vezi dolazi do izražaja zajedništvo i potreba da dijelite sve što imate. Bit će vam lijepo. POSAO: Čini vam se kao da vam vaš posao postaje sve lakši i sve manje zahtjevan. Radi se o tome da ste vi sve jači. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve ljude.