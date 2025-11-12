Horoskop za srijedu: Jarčevi moraju biti strpljivi, lavovi će biti otvoreni za sve mogućnosti

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

Ljubav: Previše priče nikamo ne vodi, a iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osjećate dobro i ispunjeno. Posao: Duhove prošlosti danas ćete ostaviti iza sebe i bez opterećenja krenuti u nove radne pobjede. Zdravlje&savjet: Surađujte.

Bik

Ljubav: Zaključit ćete da vaše samopouzdanje nije toliko važno koliko je važno da volite, pa kud puklo, da puklo. Posao: U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu. Drugi vas neće razumjeti. Zdravlje&savjet: Razgibajte zglobove.

Blizanci

Ljubav: Vi ste sretni i radosni u duši, voljena osoba vas podržava. Danas će vam ideje za ljubav dolaziti same od sebe. Posao: Na poslu će se šuškati, a tračevi će biti glavni događaj. Ne obazirite se na išta od toga, nego radite ono što trebate. Zdravlje&savjet: Djela su jača od riječi.

Rak

Ljubav: Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti sretni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Posao: Jedna faza vaše karijere danas završava i počinje nova. Moguće je da će vam izložiti novi plan razvoja. Zdravlje&savjet: Počastite se nečim lijepim.

Lav

Ljubav: Uz pomoć svojih dragih prijatelja zaboravit ćete na sve ljubavne brige i otvoriti se za nove mogućnosti. Posao: Niste svjesni pred kakvim se mogućnostima nalazite. Osim što možete pokrenuti mnogo novog, tu su i stabilni poslovi. Zdravlje&savjet: Budite otvoreni za razne mogućnosti.

Djevica

Ljubav: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će konačno shvatiti da vole i krenut će otvorenije u tom pravcu. Posao: Vama dobro ide, a na pomolu su i neke novosti. Bez obzira na to što vaši šefovi drukčije misle, vi se držite svog. Zdravlje&savjet: Uzmite vitamine, voće i povrće.

Vaga

Ljubav: Ne naginjite se previše kako ne biste pali preko ograde. Čuvajte ono što imate i uživajte u tome svim srcem. Posao: Ako ugovarate novi posao ili projekt, s odlukama pričekajte barem do popodnevnih sati jer će vam tada biti sve jasnije. Zdravlje&savjet: Jedite morske plodove.

Škorpion

Ljubav: Do osobe koju volite pokušat ćete doći uz pomoć kulinarskih delicija. Izgledan je izlazak na večeru s morskim jelovnikom. Posao: Bit ćete u središtu pozornosti i od vas će se očekivati. Mnogi će se zateći u situacijama kroz koje će se nametnuti u poslu. Zdravlje&savjet: Slijede nove zdrave navike.

Strijelac

Ljubav: Najbolje ćete se osjećati u svom svijetu koji sami stvorite uz pomoć mašte. Sve ostalo bit će uglavnom frustrirajuće. Posao: Nove faze slijede zaposlenima u sportskim, pedagoškim i zabavljačkim djelatnostima, a ostali su kreativni. Zdravlje&savjet: Pokrenite se.

Jarac

Ljubav: Svojom potrebnom da budete određeni i na zemlji danas biste mogli povrijediti voljenu osobu. Imajte mjere. Posao: Analizirat ćete svoju listu prioriteta i na prvo mjesto postaviti nešto novo, odnosno promijenit ćete je. Zdravlje&savjet: Ne zaboravite na strpljenje.

Vodenjak

Ljubav: Za svaki svoj ljubavni problem danas ćete naći rješenje. Vaš optimizam će porasti unatoč emotivnim prazninama. Posao: Dočekat ćete novac koji ste zaradili, iako ste već bili pomislili da od toga neće biti ništa. Zdravlje&savjet: Duboko udahnite i idite dalje.

Ribe

Ljubav: Neki će se otvoreno suprotstaviti zahtjevima partnera i izboriti se za više erotike i seksa u vezi. Posao: Napredovat ćete u umjetničkom području, ali svi opipljiviji poslovi teško će vam ići od ruke. Zdravlje&savjet: Smirite se u tišini.