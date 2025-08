Horoskop za srijedu: Strijelci mogu pokazati i malo otpora, a lavovi se mogu opustiti

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Neki će se truditi biti toliko ljubazni da će drugoj strani ići na živce. Ako sve nije idealno, prihvatite to i budite prirodni. POSAO: Osjećat ćete kao da se kazaljka na satu primiče onoj graničnoj crti nakon koje počinje nešto novo. No treba proći do toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Bik

LJUBAV: Neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. POSAO: Mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti. Moguća je mala do sada na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite više vitamina.

Blizanci

LJUBAV: Radost će se miješati s nevidljivim znacima koji će vam davati nove informacije i navoditi vas na nove ljubavne aktivnosti. POSAO: Važno je da danas slušate svoj unutrašnji glas jer će vam on biti najbolji putokaz za uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brbljajte bez veze.

Rak

LJUBAV: Lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. POSAO: Teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ste.

Lav

LJUBAV: Neki će nakon dubljih analiza početi zračiti većim samopouzdanjem, pa će tako i lakše pristupati osobama suprotnog spola. POSAO Financije i komunikacije bit će glavna obilježja dana, a u obje aktivnosti bit ćete ozbiljni i uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se malo opustiti.

Djevica

LJUBAV: Danas ćete miješati senzualnost i idealizam, a neki će možda tražiti nemoguće. Ipak, osjećat ćete se dobro. POSAO: Sve više stremite visokim ciljevima, a za njih treba imati i određena znanja. Zato će vas propitkivati i testirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nikad nije gotovo.

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno će vas danas sve navoditi na to da pokažete veću razinu osjećajnosti nego inače. To će se svidjeti partneru. POSAO: Bit će onih koji će vas potražiti za suradnika ili pitati za mišljenje, savjet. Budite objektivni i procjenjujte bez emocija. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite poslovno i privatno.

Škorpion

LJUBAV: Dolazite do zaključka o važnoj odluci ili fazi koja će utjecati na status vaše veze. Sve je pod kontrolom, ali ne srljajte. POSAO: Osjećat ćete silnu želju i potrebu da prezentirate svoje sposobnosti, ali nećete još dobiti priliku za to. Malo pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Radite na sebi.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji su možda meta raznih udvarača, danas će biti lako podložni njihovom utjecaju. Vezani će biti dobro. POSAO: Dobrodušnost, naivnost i popustljivost bit će obilježja vašeg ponašanja danas u odnosima s drugima na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete pokazati i malo otpora.

Jarac

LJUBAV: Druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. POSAO: Oni pred kojim se nađe neki ugovor, neka dobro proanaliziraju svaki detalj, pa će vidjeti da isti nije cjelovit. Treba na doradu, dopunu. ZDRAVLJE&SAVJET: Čekajte.

Vodenjak

LJUBAV: Vesela druženja, provodi i zabave danas će se miješati s intuitivnijim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. POSAO: Radit ćete predano i marljivo, a u posao ćete nastojati unijeti i dašak kreativnosti. Bit će to dobar pokušaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedi zanimljiv san.

Ribe

LJUBAV: Poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi. POSAO: Mnogi će se na radnom mjestu osjećati odlično jer ne samo da imaju lijep posao, nego su i odnosi s kolegama sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Dišite punim plućima.