'Sjene prošlosti': Može li Šimun postati sjena prošlosti? Između Marte i Karla frcaju iskre

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Olga se boji da će Marta svjedočiti protiv nje i pokušava uvjeriti sutkinju da joj ništa ne vjeruje, a Šimun je uz nju. Na suđenju napravi scenu zbog koje bude izbačena iz sudnice.

Paula traži pomoć kako bi vratila Tomu od kojeg doživi još jedno bolno razočarenje. Tomo se sukobi s Paulinim ocem Krstom, no neočekivani razvoj događaja donese joj tračak nade.

Nakon bračnog brodoloma Tomo utjehu pronalazi na najneočekivanijem mjestu i uz osobu koja mu pruži podršku.

Marta i Karlo sve se više zbližavaju, a kemija među njima je neporeciva.

„Što kažeš da proslavimo?“ pita je Karlo nakon dana koji je promijenio mnogo toga.

Može li uz njega zaboraviti na Šimuna i Olgu, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.