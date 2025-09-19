Horoskop za petak: Strijelci moraju naći zlatnu sredinu, vodenjaci će previše analizirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Razina vašeg samopouzdanja bit će velika, a prilike za druženja otvorene. Mnogi samci danas će upoznavati nove osobe. POSAO: Previše razmišljanja o tome kako surađujete s drugima oduzet će vam dragocjeno vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite do kraja.

Bik

LJUBAV: Danas je pred vama prelijep dan za ljubav. Vezani će uživati, a samci neka svakako izađu među ljude. POSAO: Razmišljajući o poslu, dobivate glavobolju, a najviše zbog sitnica koje nikako da se raščiste. Opustite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Blizanci

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti. POSAO: Pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Bit će to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete stabilno i dobro.

Rak

LJUBAV: Bit ćete snalažljivi kako samo vi znate. Iz svoje mašte izvući ćete odgovor na svako pitanje partnera. POSAO: Ništa vas više neće brinuti u vezi vašeg posla. Dobro ćete surađivati i napraviti ono što treba. Bit ćete zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete se provesti.

Lav

LJUBAV: Ono što ste rekli imat će pozitivan učinak. Partner će razmisliti o realitetima, a vi ćete biti zadovoljniji. POSAO: Što god da radite, danas ćete se bez brige moći osloniti kako na druge, tako i oni na vas. Uslijedit će lijepa suradnja. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite u prirodu na svjež zrak.

Djevica

LJUBAV: Svoju sreću u osobnom životu podijelit ćete s bliskim ljudima. Moguće je da ćete pozvati goste koje volite. POSAO: Odradit ćete ono što morate i učinit ćete to što brže možete. Nakon toga posvetit ćete se dragim ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte pravilno disanje.

Vaga

LJUBAV: Nastavit ćete nizati jedan za drugim ljubavne uspjehe. Oni u vezama blistaju, a samci su puni nade i izlaze. POSAO: Osim male zbunjenosti povezane s vašim šefom, ništa vas posebno neće brinuti u vezi posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na kratki odmor.

Škorpion

LJUBAV: Usuglašavanje s partnerom bit će uspješno, a u svemu će vam doprinijeti i vaši dragi prijatelji. POSAO: Povremeno će vam pasti na pamet stara sitna inventura koja je ostala nedovršena zbog nepristiglih informacija. No i to će se riješiti kad tad. ZDRAVLJE&SAVJET: Jači ste od mnogih.

Strijelac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima neka vas danas vodi vaša intuicija. Uz njenu pomoć sve će biti bolje i lakše. POSAO: U poslovima s mladima iznjedrit ćete inventivne ideje koje će cijelu stvar pomaknuti korak naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Jarac

LJUBAV: Nedostajat će vam emotivnog ispunjenja, ali i senzacionalizma kojim obično prazninu popunjavate. POSAO: U poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideje, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite slabijima.

Vodenjak

LJUBAV: Neobavezni kontakti danas bi vam mogli donijeti pravo osobno osvježenje. Oni koji su sami neka izađu na kavu. POSAO: Netko od vaših nadređenih danas bi mogao nakratko stati na put vašim umjetničkim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte previše.

Ribe

LJUBAV: Nastavit ćete se zabavljati kao da nema nikakvih problema. Uspjet ćete pobjeći od svega i nasmijati se. POSAO: Mnogima od vas danas se neće dati raditi. Raspoloženje će vas voditi u neistražena područja i hobije. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobar je dan za sportaše.