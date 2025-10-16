Horoskop za petak: Rakovi čekaju iskušenja u ljubavi, djevice osjećaju strah

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Domaća kućna sreća ili zahtjevi povezani s domom danas će biti u središtu vašeg privatnog života. POSAO: Svoja razmišljanja o poslu rado ćete priopćiti prijatelju i pažljivo saslušati njegovo mišljenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ponosni na sebe.

Bik

LJUBAV: Bit ćete malo opušteniji i prijateljski raspoloženi, pa ćete se otvoriti, a time i poboljšati odnos s voljenom osobom. POSAO: Posao ćete odraditi tek toliko jedva čekajući da odete kući. Tamo ćete se baviti nečim što volite i što vas opušta. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite provokatore.

Blizanci

LJUBAV: Ako danas izađete, uspjet ćete se zabaviti, no ne očekujte neko zbližavanje. Odnosi će ostati na površnoj razini. POSAO: Svojom revnošću vi ćete danas učiniti da se vaši nadređeni postide. Bolji ste od njih, no ne gurajte im to pod nos. ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte svoju slabu točku.

Rak

LJUBAV: Neki će se opet zateći u iskušenju tajne ljubavne veze. Neće znati što učiniti i kako se postaviti. Treba pričekati. POSAO: Jednu suradnju ćete danas poželjeti prekinuti, ali prvo razmislite je li to uopće potrebno. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će ugodnih snova.

Lav

LJUBAV: Zaigranost, veselje i druženje u dobrom raspoloženju izvjesni su. Ako već jeste u vezi, ona će se poboljšati. POSAO: Zanemarite provokatore koji vam dolaze na vrata kako bi vas unestabiliti. Imate dobar vjetar i nastavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne poigravajte se s ljudima.

Djevica

LJUBAV: Lumpanje s prijateljima danas je izvjesno, a zbog toga bi vam voljena osoba mogla prigovoriti. Pozovite i nju. POSAO: Strah koji ponekad osjećate posljedica je vašeg ega. Nije uvijek lako raditi s vama. Razmislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posuđujte novac od prijatelja.

Vaga

LJUBAV: Osjetit ćete prolazni nemir koji će u vama isprovocirati dodatna pitanja, no brzo ćete naći odgovore. POSAO: Ono što zamislite lako ćete izražavati i prezentirati. Mnogi će vas uvažiti i pitati o vašim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni

Škorpion

LJUBAV: Danas malo više pazite kako se ponašate prema voljenoj osobi jer bi neprimjerenim postupcima mogli izazvati uvrijeđenost. POSAO: Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni nemiri u duši.

Strijelac

LJUBAV: Zaigranost, opuštenost i nemar – sve ćete to danas pokazivati u odnosu s voljenom osobom koja će biti zbunjena. POSAO: Nećete mnogo mariti kako ste obavili posao, jer će vas sve poticati na to da čim prije zbrišete s radnog mjesta. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi

Jarac

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, izlaske. Bit ćete popularni, a mnogi će vas pozivati van. POSAO: Nonšalancija kojom vi zračite mogla bi danas zaraziti i druge, pa ćete vi sami morati odraditi svoj dio posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Sanjat ćete lijep san.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo nadmudrivati oko toga kamo poći i kako provesti zajedničko vrijeme. POSAO: Glavni događaj bit će vam odlazak na sportski događaj nakon posla. To će vam ispuniti dan i dušu. Bit će vam zanimljivo. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se u kadi.

Ribe

LJUBAV: Premda to ne očekujete, ljubavni događaji na radnom mjestu vrlo su izgledni. Ako ste još sami, dobro otvorite oči. POSAO: Premostit ćete svaki jaz uz pomoć lijepe riječi i strpljenja. Bit ćete skloni kompromisima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.