ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Lavovi će u izlazask s društvom, a škorpioni uživati udvoje

Žena.hr
6. prosinca 2025.
Horoskop za nedjelju: Lavovi će u izlazask s društvom, a škorpioni uživati udvoje
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Sretni ste što vas druga strana razumije ili se barem tako čini. Sad stanite s pričom i pričekajte da se sve smiri. POSAO: Ako netko od vaših kolega bude uzdisao na poslu, objasnite mu (joj) kako treba raditi pozivajući se na svoja znanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite pregrubi.

Bik

LJUBAV: Zanemarit ćete pitanja koja su vas mučila i u pozitivnom duhu nastavljate dalje. Shvaćate da je takav pristup zdraviji. POSAO: Netko će ipak morati popustiti, a to će biti ona pametnija strana. Prihvatite nove izazove koji kucaju na vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni pad imuniteta.

Blizanci

LJUBAV: Danas počinje vaše povoljno ljubavno razdoblje. Otvaraju se prilike za izlaske na vrlo zanimljiva mjesta. POSAO: Oni koji rade kreativan posao bit će vrlo moderni u svojim izrazima i idejama. I dalje vas šefovi umaraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je nužna.

Rak

LJUBAV: Zahtjevi za pažnjom jednog člana vaše obitelji iz koje potičete nakratko će vas udaljiti od voljene osobe. Posao: Dan je dobar za razradu stručnih strategija kojim možete unaprijediti djelatnost kojom se bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom šestom čulu.

Lav

LJUBAV: Vaša vjera u ljubav bit će dovoljna garancija da jedno drugom dopustite samostalan izlazak s društvom. POSAO: Poželjet ćete da vaš posao bude ozbiljniji, ali to je samo prolazna želja. Sve je zapravo na svom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete zaigrani i spremni na razne nestašluke. Ako uključite i humor, mogli bi se dobro zabaviti. POSAO: Uvijek ste cijenili ono što napravite svojim rukama. Danas ćete pokazati neobičan talent koji zahtijeva spretnost ruku. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vaga

LJUBAV: Priznat ćete sebi da bi moglo i bolje, ali nije dan u kom biste bili spremni dati sve od sebe. Zato ne dramite. POSAO: Pustite drugima, a posebno nadređenima, da izraze svoje planove. Vi niste sudac, nego suradnik s dobrim namjerama. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte disciplinu.

Škorpion

LJUBAV: U svoju ljubavnu svakodnevicu unosit ćete sasvim originalne ideje, a najvjerojatnije kroz ručak ili večeru udvoje. POSAO: Pred vama je lijepa poslovna prilika za ugodan i zanimljiv posao, a koja dolazi iznenada. Morat ćete brzo reagirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se što je to što volite.

Strijelac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete primjećivati kako vaš privatni život dobiva nov sjaj i vraća se u ravnotežu. POSAO: Iznenada bi se mogla ukazati prilika za poslovnu suradnju s prijateljima. Radi se o poslu povezanom s estetikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam snage, štedite se.

Jarac

LJUBAV: I danas je lijep dan za druženja. Možete izaći i dobro se zabaviti, bilo da ste sami, bilo u paru. Uživajte. POSAO: Nastavit ćete s trendom rada bez pritiska. Osjećat ćete se sigurno i opušteno, a drugi će vas podržavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Male brige postaju još manje.

Vodenjak

LJUBAV: Neke će brinuti samoća, pa će utjehu potražiti u neobaveznom brbljanju uz kavicu. Bit će im zabavno, ali odnosi su površni. POSAO: Pobrinut ćete se da posao odradite čim prije jer vam se neće dati raditi. Rezultat će biti polovičan, a nisu isključene ni greške. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim ciljevima.

Ribe

LJUBAV: Oni u vezama nastojat će obogatiti svoj seksualni život, dakako s partnerom. Oni koji su sami, potražit će neki erotski film. POSAO: Nećete se dati zamarati nevažnim stvarima, nego ćete se potpuno usredotočiti na svoj glavni cilj. Bit ćete u pravu. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se uhodanih obrazaca.

